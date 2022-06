«Para los pueblos andinos se conoce como la fiesta del sol. Tiene que ver no solamente con la espiritualidad, sino con como comprender el mundo de las personas en relación íntima con la naturaleza, y no en la concepción que tenemos nosotros, la lógica capitalista” indicó Moreno.

Esta celebración tiene que ver con una renovación, porque sé considera como un ciclo. Se comienza a festejar el 20 a la noche porque es la noche más larga, pero a partir de esta fecha las noches se empiezan a achicar, “empieza el nuevo recorrido del sol” agregó. Y finaliza el 24 con un baño en algún río o lago, porque también tiene que ver con la purificación; sin embargo, en estas zonas donde el frío es muy crudo, este paso en ocasiones no se realiza.

“En la noche, cuando se reúnen las comunidades, lo que hacen es esperar la llegada del sol, entonces se conversa, se profundiza, es una reunión espiritual, donde se comparte la bebida, la comida, los abrazos, es una situación en la cual nos encontramos material y espiritualmente” detalló.

Moreno tiene origen Ranquel por su padre, y reconoció que hoy en día, gracias a todas las herramientas y a un pensamiento menos condenatorio hacia los pueblos originarios, es más sencillo reconocerse como tal.

Asimismo, alentó a personas que tengan dudas sobre sus antepasados para que indaguen sobre sus raíces. Dijo que la mejor manera de buscar familiares es consultando con las propias comunidades de los pueblos originarios.

“Una persona como yo o como mis hijas nunca hemos formado parte de las comunidades. No formas parte oficialmente, no te reunís, no conoces, pero cuando vos empezás a hondar en tu apellido quienes son tus abuelos o bisabuelos, ahí te das cuenta toda esta trama que hay por detrás” cerró Morenó.

Fuente: InfoPico