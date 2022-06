Para el año que viene, como en 2021, Juntos por el Cambio tendrá la misión de evitar o amortiguar la sangría de votos hacia las opciones libertarias. Con ese objetivo y la necesidad de canalizar ciertas ideas hoy no integradas en la coalición, nació la Confederación Acuerdo Federal cuyo exponente más conocido es Ricardo López Murphy. El espacio podrá presentar candidatos presidenciales pero también generar nombres para disputar elecciones en cada distrito del país. En principio, la jugada dentro de la alianza opositora implicará varias cuestiones: por un lado, un nuevo representante en la mesa nacional; por otro, la invitación a exponentes liberales para sumarse al armado; y, finalmente, un nuevo actor en la interna opositora para buscar llegar a la Casa Rosada.

Acuerdo Federal nació el 21 de mayo en Corrientes. Se constituyó como una Confederación de partidos de todo el país que comulgan con las ideas de la Libertad y la República. Su misión será la de canalizar las posiciones liberales dentro de la alianza y si bien podrá presentar un candidato presidencial, todavía no fue definido el nombre. Ya se impulsó a López Murphy pero ni él ni su partido se expresaron en ese sentido.

En caso de sumarse a la carrera presidencial, Juntos por el Cambio no sólo debería que resolver las internas entre el PRO y la UCR sino también entre una opción liberal. Además de eso, Acuerdo Federal tendrá la posibilidad de presentar candidaturas en cada distrito donde la Confederación tenga al menos un partido, lo que brindará una cobertura nacional. Esta presencia a nivel país la llevará a integrar la mesa de Cambiemos y darle volumen a cierta corriente de pensamiento político que hoy no está muy representada en la alianza.

Con esa misión, la Confederación estará abierta a que todos los liberales que aún no son parte del espacio puedan sumarse y que aquellos que ya forman parte tengan un lugar donde sentirse representados. La gran pregunta es si este armado le abrirá la puerta a Javier Milei. Desde Republicanos Unidos, la fuerza de López Murphy, hubo rechazo al comunicado con el que la mesa nacional vetó al libertario. Ese texto, se dijo en su momento, no reflejó la posición del partido y se cuestionaron dos cosas: la forma de tomar decisiones y la frontera a la ampliación.

Sobre la segunda, Acuerdo Federal decidió no vetar a nadie. Al menos desde Republicanos Unidos, Milei no tiene escrita una cruz negra sobre su nombre y no habría objeciones en caso de que el hombre de La Libertad Avanza quiera ser parte.

Estratégicamente, si Milei se sumara a las filas de la Confederación podría evitar someterse al voto de los aliados de Juntos por el Cambio. Los dirigentes, cuando le cerraron las puertas, también acordaron no incorporar ninguna fuerza sin consenso. Si se diera el caso, al integrar Acuerdo Federal no debería tener esa limitación porque formaría parte de un espacio ya aprobado. Sin embargo, su incorporación no está siendo debatida.

Pero en el horizonte aparece otra cuestión estratégica. Por un lado, la idea de que Milei no quiere sumarse. Pero también lo precoz de su lanzamiento. Se analiza que está en la cresta de la ola y por delante sólo le quedan meses de desgaste. En caso de sufrir esa erosión, se abriría un escenario para disputar su electorado y ahí podría ser fuerte el armado liberal cambiemita. Finalmente, la amenaza de que incorporarlo implicaría el rompimiento de Cambiemos. En una ecuación costo-beneficio, no conviene.

Respecto de las decisiones tomadas por la mesa nacional, el nuevo armado liberal se sumaría “en breve” al órgano decisorio de Juntos por el Cambio, por lo que también tendrían peso a la hora de confeccionar el plan de gobierno.

Para que todo esto pueda concretarse, el armado de López Murphy considera imprescindible exigir y garantizar reglas de juego claras y lógicas. PASO con un piso razonable en Buenos Aires, por ejemplo. Una negociación que falló cuando José Luis Espert planteó una gran interna bonaerense el año pasado. Así, el objetivo pasará por darle músculo, espacio y representatividad a un sector que, entienden, necesita de un espacio que los identifique. Siempre dentro de la alianza que, para el economista, tiene que ser amplia, fuerte, con narrativa y un plan concreto. Sin personalismos.