Después de responder con altura la agresión de un hater vía Twitter, la actriz y conductora Lizy Tagliani atraviesa un gran momento personal y profesional, por lo que decidió compartir una postal de su dura infancia cuando iba a la escuela primaria y su situación era realmente mala, pero con un sensible y esperanzador mensaje.

La actriz de Los Bonobos, felizmente de novia con el joven mendocino Sebastián Nebot con quien comparte actualmente su vida, por estas horas posteó un inédita fotografía de su infancia cuando apenas tenía unos 8 años y cursaba el cuarto grado de la primaria en la Escuela N°56 allá por 1980.

«Al lado del letrero de la escuela al lado de no recuerdo quién, estoy… con los hombros encogidos, quizá por miedo, quizá por vergüenza, no recuerdo. Pero ya en ese entonces sentía algo en mi que me decía no tengas miedo que vas a poder vas a salir» fueron las primeras y emotivas palabras de Lizy Tagliani, donde aseguró que desde aquella época sabía que de alguna manera saldría adelante y lograría cumplir sus sueños.