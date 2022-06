Isabel Macedo fue mamá por segunda vez a sus 46 años. La actriz tuvo a Julia hace unos días en Salta, donde está viviendo junto a su marido Juan Manuel Urtubey y Belita, la primera hija de ambos.

Pero, la actriz se volcó a las redes para denunciar que no la está pasando muy bien, que le cuesta bastante este segundo parto y que la clínica le dio el alta demasiado pronto, tanto que no la dejó ni acomodarse.

“Acá estamos, cansada es poco, dolorida. No entiendo, me parece rarísimo que te dejen ir tan rapaz, que te hagan ir tan rápido de ahí, porque como que no estás listo para meterle con todo”, escribió enojada.

“Mira que yo tengo actitud, si hay algo que me sobra es la actitud, vamos para adelante, todo. Pero no me puedo mover, me siento medio mal, me duele todo. Tardo una hora para levantarme de la cama, tardo una hora para todo, pero igual estoy haciendo bastante reposo”, explicó sobre su cuadro ya que fue un parto por cesárea.

Así mismo, agradeció el cariño y los mensajes que recibe de sus fans.