La bronca de Lionel Messi con un compañero de Selección: «Me quería matar»

Uno de los compañeros de la Selección argentina más allegados a Lionel Messi habló del fuerte cruce que tuvieron en un partido de la Champions League. Afortunadamente, la bronca quedó adentro de la cancha nada más.

«Se enojó porque había hecho un comentario a mis compañeros y me escuchó, y se calentó. Estaba re caliente. Mal. Me quería matar y yo me quería ir a mi casa», reconoció el volante en Caja Negra.

Sin embargo, Messi demostró que los enojos quedan adentro del césped y Paredes lo destacó: «Después lo vi en la Selección y actuó como si nada. Me demostró lo que es como persona. La relación siguió como venía. Ahora, cuando sale la conversación, lo hablamos y nos reímos, pero estaba re caliente. Me quería matar».