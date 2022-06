Este miércoles a la mañana el gobernador Axel Kicillof inauguró el edificio de la Escuela Especial N°503 de Lomas de Zamora. Durante el acto respondió a las críticas de la exgobernadora, María Eugenia Vidal quien a través de sus redes sociales había apuntado a la actual gestión por la supuesta falta de calefacción en las escuelas. “En 2019 le entregué a Kicillof una Provincia con 800 cargos políticos. Hoy tiene 1700 cargos y escuelas cerradas porque no invirtieron en calefacción antes que llegue el frío. Esas son las prioridades del kirchnerismo”, escribió Vidal.

Kicillof no dudó en salir al cruce de sus acusaciones. “A esta obra vino Vidal en 2017 y prometió que la iba a terminar y no lo hizo; es más hasta los hicieron ir a la apertura de sobres en la ciudad de La Plata”, afirmó Kicillof mientras hablaba en el edificio finalizado ante las autoridades educativas del lugar. Además, agregó: “Eso muestra a mí lo que no es la política, lo que no debe ser la política…podrá ser el marketing, podrá contratar consultores, podrá pagar blindaje mediático, pero eso no es la política. Yo no prometí esta escuela y esta escuela se hizo Y no los llevé a actos políticos, no me saqué fotos, y esta escuela se hizo y la plata apareció y la escuela había que hacerla y se hizo”.

En ese sentido, el mandatario recalcó: “dijeron que hicieron 65 escuelas y no sé dónde están porque no los encontré. Nosotros llevamos hechas 76 escuelas en dos años y con pandemia, escuelas inauguradas, reales, con dirección, con alumnos, con cargos docentes”. “No voy a contestar chicanas, voy a contestar con hechos y realidades que son estas las escuelas que estamos abriendo en toda la Provincia. La verdad que hay que ser caradura y avergonzado para mentir de esa manera”, sumó.

Con una inversión de más de 46 millones de pesos, se construyó el nuevo edificio que cuenta con cuatro aulas y sala de kinesiología. La institución posee un cuerpo docente de 58 maestros y maestras y una matrícula de 251 estudiantes que pueden optar entre jornadas simples o completas. Además, se encuentra en proceso de licitación una segunda etapa que prevé la ampliación del SUM, el comedor y la cocina.

La institución inaugurada posee un servicio de atención domiciliaria para chicos y chicas con discapacidad motora y funcionó durante décadas en una casa lindera a la Escuela Primaria N° 14. Es la única del distrito en la que los y las docentes se trasladan hacia las casas de los alumnos y alumnas, como así también brindan educación en los hospitales Alende y Gandulfo para los estudiantes que lo requieran.

Del acto participaron el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la intendenta local, Marina Lesci; y la directora de la institución, Cecilia Salinas.

Por su parte, Sileoni dijo que “esta escuela tiene 54 años y sueña desde hace mucho tiempo con este edificio. La comunidad educativa ha luchado para que hoy se concrete este logro, que ha sido posible también gracias a que cuenta con el acompañamiento y la decisión política del Gobierno de la Provincia”.

Estuvieron presentes la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; los ministros de Hacienda y Finanzas, Pablo López; y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; la secretaria general de Gobierno, Agustina Vila; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín; los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; el jefe comunal interino de Ezeiza, Gastón Granados; y el diputado provincial Mariano Cascallares.