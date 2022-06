Luego de la victoria de River por 2 a 1 ante Lanús en el Monumental, Marcelo Gallardo habló sobre la posibilidad de la llegada de Luis Suárez a Núñez. «Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando», destacó, pero también puso paños fríos. «Tampoco hay que mentirle a la gente, no hay que generar demasiado entusiasmo», expresó.

En conferencia de presa, el Muñeco apostó en todo momento por la mesura para tratar el tema. «Como es un futbolista de élite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar», indicó.

«Nuestra espera es acorde a los tiempos de él, si estuviera para jugar mañana, los tiempos correrían más rápido. En este caso, tiene relación el tiempo de él, de su recuperación, con lo que podemos esperar. Van de la mano, estamos tranquilos. No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana, estamos esperando a un futbolista que se está recuperando», sostuvo.

Además, Gallardo se refirió a uno de los elementos clave para que se siga hablando de la llegada del uruguayo a River: las ganas que expresó el jugador de vestir la banda roja. «Si se conectan las posibilidades, que hay predisponían de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando», resaltó.

«Mostró una muy buena predisposición y entusiasmo, los tiempos son los que tratamos de sostener de ambos lados. También está la parte de su recuperación. Después será una decisión propia de él y cuando decida que estemos aptos para ver si somos una opción viable. Tampoco hay que mentirle a la gente, no hay que generar demasiado entusiasmo», finalizó el técnico.