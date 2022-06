WhatsApp está haciendo grandes esfuerzos para agregar más funciones dentro de su aplicación de mensajería rápida; sin embargo, pese a que faltan varias existen diversas aplicaciones que tratan de imitar a la app perteneciente a Meta, pero con muchas más herramientas inimaginables.

Es por ello que algunas empresas han decidido lanzar su propio WhatsApp modificado, una de ellas es FMWhatsApp que se caracteriza por tener un ícono totalmente rojo. ¿Dónde se puede descargar el APK? En Depor te enseñamos todos los pasos para que puedas tenerlo a la mano.

CÓMO INSTALAR EL APK DE FMWHATSAPP

Lo primero que tienes que hacer es desinstalar totalmente WhatsApp original.

Luego deberás descargar el APK de FMWhatsApp de las páginas mencionadas.

Cuando lo tengas, dale en instatar.

Automáticamente se instalará el programa y dale en abrir.

Allí deberás leer todas las condiciones y seguir los pasos.

Recuerda que deberás colocar tu número de celular para recibir el código de verificación.

ASÍ PUEDES AGREGAR A ALGUIEN EN WHATSAPP SIN QUE SE ENTERE

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de Apple.

Aquí vas a tener que ser rápido al realizar los pasos, ya que no quieres que alguien se entere que lo has agregado.

Agrega a ese contacto de manera normal.

Abre WhatsApp e ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones”, en Android tocando el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho; en iOS presionando la rueda dentada o engranaje (abajo a la derecha).

Ahora, entra en “Cuenta” > “Privacidad”.

Aprieta las secciones “Hora de últ. vez”, “Foto del perfil”, “Info” y “Estado”, y en cada una toca sobre el apartado “Mis contactos excepto…”.

Se desplegará la lista de tus contactos en WhatsApp, selecciona al que has agregado recientemente y haz clic en el check de color verde que está abajo.

Finalmente, recomendamos desactivar el interruptor “Conformación de lectura” y también ocultar al usuario de tus “Estados” o “Historias”.

