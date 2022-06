En la Escuela Secundaria James Madison, del estado de Florida, se realizó una rifa anual con armas como premios.

En unas semanas en las que el número de tiroteos en distintos espacios de Estados Unidos, incluyendo una escuela primaria de Texas en el que murieron una veintena de niños y profesores, un colegio secundario de Florida realizó sorteos durante todo mayo en los que los premios eran rifles, pistolas y armas de caza.

La Escuela Secundaria James Madison, de la ciudad de Madison, en el norte del estado, realizó durante mayo una rifa para comprar computadoras. Cada número costaba u$s100 y se sorteaban distintas armas. El premio mayor era una Browning A5 Sweet 16, una escopeta semiautomática de calibre 16 que se vende a u$s2000.

La institución realiza este evento cada año, pero en esta ocasión acaparó la atención nacional e internacional en medio del debate sobre la portación de armas que desató el gran número de tiroteos que se dio en Estados Unidos.

A través de un comunicado, la escuela intentó desmarcarse de las acusaciones de negligencia. «Queremos reiterar que ninguno de los premios de la rifa estuvo nunca en nuestra escuela y nunca fue nuestra propiedad. (…) Los ganadores del sorteo son enviados a una tienda de caza deportiva donde se les realizan averiguaciones de antecedentes», explicaron.

Sin embargo, en la práctica no se realiza nada de esto, ya que en el estado de Florida no es necesario pasar por ese proceso para las armas que no requieren de un permiso especial, como es el caso de las sorteadas en la rifa.

Durante los días que siguieron al tiroteo en Texas, el colegio suspendió el sorteo, aunque más por una cuestión de respeto y duelo que de toma de conciencia sobre la peligrosidad de sortear armas libremente.