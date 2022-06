Escracharon al reconocido actor Gonzalo «Manguera» Valenzuela por irse sin pagar de un pizzería de Palermo

Una pizzería del barrio porteño de Palermo fue testigo de un insólito hecho: según relataron los testigos, un reconocido actor fue a comer junto a sus hijos y aprovechó un descuido de los mozos para irse sin pagar lo consumido.

“Ellos no estaban como quietos en la mesa como el que va, come, pide y se va. Entonces ya los mozos estaban tras la movida como atentos. De repente, él sale a fumar, los chicos empiezan a joder, que uno subía, el otro no, lo mareaban al mozo, estaba medio perdido. Y en una, él entra, agarra a los tres pibes y empieza a enfilar para la puerta”, prosiguió con su relato.

Si bien el camarero se habría parado en la puerta, algo que obligó al actor a sentarse afuera con los niños y pedirse un café, la huida finalmente se concretó. «Entonces el mozo entra, va a atender una mesa y, entre que le trae el café, no estaba más. El actor y los tres pibes se empezaron a marchar cruzando la Avenida del Libertador, camino a Barrio Parque al fondo. El mozo salió diciéndole ‘Señor, señor’, no llegó y se marchó”, cerró Varela la denuncia.