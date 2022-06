Los representantes de Educación prometieron entregar un proyecto con más cargos para los distintos niveles de educación, además de una articulación con distintos ministerios para atender la conflictividad en las escuelas. Este martes se sentaron en la paritaria docente, que pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, cuando los gremios docentes ya sabrán los detalles específicos de la propuesta.

Sin embargo, hay un punto no zanjado durante la discusión de este martes. Utelpa planteó un fuerte reclamo para cambiar el nomenclador en dos cargos, maestro de grado y maestro inicial, para sumar puntaje, algo que repercutiría en un incremento salarial. Esto tiene dos trabas: por un lado, Educación dijo que no está en el temario. Y, por el otro, AMET (el gremio de las escuelas técnicas) protestó porque no los incluye, no tiene representación en la primaria.

Utelpa advirtió que es una demanda histórica. Y que se puede ampliar la discusión por más cargos, para que incluso contemple a AMET. Pero aclararon que estos dos cargos son prioritarios y que están decididas a no bajar el planteo. Y presionan con la continuidad de medidas de fuerza porque tienen convocado el congreso extraordinario para el próximo miércoles 29 de junio. Ahora esperan los detalles de la propuesta oficial para sentarse el jueves.

Una reunión de tres horas

El temario que se desarrolló a partir de las 11 horas y hasta las 14 horas en la Sala Mirta Bocchio de Santos incluyía el análisis de «condiciones laborales» y «necesidades del sistema educativo».

Una fuente gremial que participó de la reunión contó a este diario que Utelpa plantó con fuerza el reclamo de incluir la evaluación del nomenclador priorizando dos cargos, maestro de grado y maestro de sección inicial. Los paritarios oficiales dijeron que no está incluido en el temario. AMET planteó que no los beneficia, porque ellos tienen afiliados solo en secundarios.

Pero Utelpa se plantó fuerte. Quieren si o sí que aparezca en la mesa de negociación. Y respondieron que, en todo se contemple a cargos de secundario para conformar a AMET. «Es un reclamo histórico, hace veinte años lo pedimos. Y por todos los cargos. Pasa que hoy la demanda principal para por esos lugares, son cargos claves después de la pandemia», explicó una sindicalista.

Un plan con más cargos y horas

Por su parte, los representantes del ministerio -encabezados por Marcela Feuerschvenger, subsecretaria de Educación- presentaron los lineamientos iniciales de un plan estratégico para atender la problemática, que incluirá trabajo articulado con ministerios y creación de cargos u horas institucionales en los tres niveles. Pero no puso los números sobre la mesa. Dijeron que iban a enviar la propuesta con los detalles para que los gremios la analicen y retomar este jueves la negociación.

«Nos fuimos con un pase a cuarto intermedio. Nos van a hacer una propuesta específica. Cerrado tienen lo de los cargos, para nivel secundario e inicial, reforzar y fortalecer los equipos de acompañamiento. Nos hablaron de esa posibilidad. Pero no hay acuerdo por ahora en incluir el nomenclador en el temario», resumió la fuente gremial.

«Los funcionarios de Educación mencionaron que está la voluntad política de crear cargos. No los pueden incluir en el presupuesto, pero habría una salida y la idea es que el año próximo se incluyan y queden como cargos genuinos», aclaró.

Presencia docente

La dirigencia de Utelpa fue a la reunión acompañada de docentes con carteles. También hubo autoconvocados afuera, con los reclamos y las pancartas de las últimas dos movilizaciones espontáneas que hubo en Santa Rosa.

«Para nosotros abrir la paritaria es fundamental. Nos parece importante estar abiertos al diálogo, venimos con todas las demandas de los niveles educativos. Después del paro contundente con una movilización donde pusimos en la calle la fuerza para reclamar resguardo y acompañamiento ante el conflicto social. La escuela sola no puede», dijo antes de la reunión la secretaria general de Utelpa, Lilia López.

Reclamó preceptores para nivel inicial, maestras de apoyo en primaria y más profesores en el nivel secundario. La sindicalista dijo que se reunieron en forma previa con el ministro de Educación, Pablo Maccione, y dijo que espera «una respuesta positiva» al pedio de cargos.

“Tenemos en claro que ante la conflictividad social, producto de la pandemia, nosotros necesitamos de una planificación. La escuela es otra y ante esa mirada, nos tenemos que parar y para definir qué escuela queremos, necesitamos de espacios y tiempos para definir esa escuela que queremos”, señaló.

En referencia a la demanda salarial, López dijo que fueron escuchadas: “Hubo una respuesta positiva, si bien hubo una definición unilateral del gobierno provincial. Hicimos escuchar nuestras voces y la suma pasó a ser compensadora al acuerdo paritario que tenemos firmados para fines de julio”.

López aclaró que no hay un relcamo de seguridad. «Creo que más que poner seguridad, se necesita de un trabajo entre ministerios urgente, ministerios con municipalidades. Hay recursos mal usados y necesitamos de esos recursos en las escuelas. No estamos de acuerdo con que tengamos policías parados en las escuelas, pero sí los recursos necesarios para no estar solas en las escuelas. “Y cuando hablo de recursos, hablo de más puestos de trabajo, más preceptores, en este caso para nivel inicial”, cerró.

Antes del encuentro , desde Casa de Gobierno habían anticipado que pretenden «atender las preocupaciones que puedan expresar los gremios que representan al sector docente a través de la apertura de las paritarias sectoriales» y destacaron que «es parte de nuestra política de avanzar en los acuerdos surgidos a través del diálogo».

En lo que respecta a lo salarial, el Gobierno provincial tomó la decisión de no descontar los 10 mil pesos de la suma otorgada a cuenta. UTELPa celebró la decisión política del gobierno «a fin de compensar» la pérdida del salario y el poder adquisitivo ante la inflación.

Los ejes principales que pretende abordar UTELPa son aquellos que apuntan a mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer la escuela pública pampeana, y el salario docente ante el contexto complejo que atraviesa la comunidad educativa.

El conflicto entre el Gobierno y UTELPa se intensificó después que la secretaría de Trabajo hiciera una convocatoria a la mesa paritaria que fue desoída por el sindicato. A pesar de que AMET concurrió a la paritaria, la ausencia de UTELPa desbarató el mecanismo de negociación. Fue a 48 horas de un paro que tenía fecha de realización casi dos semanas antes.

Fuente: El Diario