El intendente Ariel Bogino, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias admitió que a pesar de ser de un signo político distinto “nunca hubo discriminación por parte del Gobierno provincial, todo lo contrario, cada vez que requerí algo, siempre tuve respuesta postiva”.

Destacó que los albañiles del pueblo están todos ocupados y en ese sentido tuvo palabras de elogio tanto para los planes provinciales, como nacionales, “que permiten la generación de mano de obra y movimiento comercial en el pueblo”.

Ariel Bogino dijo que “este 112º Aniversario de Embajador Martini nos encuentra con varias obras en marcha luego de un tiempo de pandemia que gracias a Dios, nos ha dado un respiro y se pudo arrancar verdaderamente la gestión de Gobierno, en el caso mío, al frente del municipio”.

Agregó que “es un antes y un después de la pandemia que no permitía juntarnos, relacionarnos con nadie, reunirnos con los funcionarios provinciales en Santa Rosa con la tranquilidad que siempre lo hicimos”.

Argentina Hace

Ariel Bogino contó que “tenemos un proyecto a través del programa Argentina Hace con una obra que ya está en un 30% de la construcción y esto nos viene muy bien porque genera mano de obra local, un movimiento enorme para la economía del pueblo. El nuestro es un plan de veredas que se hizo durante la pandemia porque de esa manera podíamos distribuir los trabajadores cumpliendo con los protocolos exigidos. El presupuesto es de 13 millones de pesos y nos encontramos con la sorpresa de que no teníamos tantos albañiles en la localidad por lo que tuvimos que trasladar algunos desde otras obras que estábamos realizando. En buena hora todo esto porque hay mucho trabajo”.

Consideró que “todos estos programas tanto nacionales como provinciales son generadores de movimiento económico porque los materiales se compran en la localidad, se genera la mano de obra y el dinero queda en el pueblo”.

Plan Mi Casa

Puntualizó que “cuando surgió este plan Mi Casa en la gestión de Carlos Verna fue muy bueno porque veníamos con el problema de no poder dar una solución habitacional al vecino y uno como intendente no encontraba las herramientas para lograr esto. A partir del surgimiento del plan Mi Casa realizamos un programa de cómo se van a ir entregando las viviendas, la primera vez entregamos 5 casas, ahora fueron 6 y en la próxima fecha ya tenemos 7 más 1 de servicio y genera un movimiento de trabajo impresionante”.

Aseguró que en Embajador Martini “tenemos albañiles que no paran nunca de trabajar, primero en el Plan Mi Casa, luego el plan de veredas y ahora se los va a convocar para pasar presupuesto para las nuevas viviendas. Los materiales, la arena, el cemento, los ladrillos todo se compra acá”.

Añadió que “este plan es excelente porque ni bien finalizan las viviendas firmarmamos el convenio para las próximas. Este año cuando nos visitaron el ministro de Obras Públicas, Julio Rojo, el presidente del IPAV, Jorge Lezcano y el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton nos gestionaron una vivienda más y quedaron 8 casas como número definitivo para esta nueva etapa”.

El intendente contó que “tenemos un terreno que se compró en la gestión anterior donde van a emplazarse las 7 viviendas y la de servicio en otro terreno que ya tenemos previsto como algunos más para seguir haciendo casas. Actualmente estamos entregando viviendas con fecha de inscripción del año 2016 y hay un listado de 40 inscriptos esperanzados porque el programa continúa con un financiamiento total de la Provincia, monto que se actualiza por la inflación luego de la certificación de obras, se va reajustando a medida que hay mayor inflación”.

Apuntó que “esto de hacerlo por administración municipal nos favorece, si bien una empresa contratada afuera puede terminar las viviendas en menos tiempo, nosotros priorizamos la gente nuestra para generar trabajo”.

Continúo diciendo que “estamos firmes desde hace un tiempo trabajando en la refacción del edificio municipal con el objetivo de terminarlo en poco tiempo más, se hace todo con fondos de la Secretaría de Asuntos Municipales”.

Resaltó que, “los municipios que no somos ni chicos ni grandes funcionamos con el apoyo del Gobierno provincial a través de la Secretaria de Asuntos Municipales” y reiteró “el edificio es muy viejo donde hay que hacerle varias reformas porque estaban muy venidas abajo, se hicieron baños nuevos, los ingresos, una oficina nueva para el área de Acción Social y de a poco vamos reacomodando secciones municipales para brindar un mejor servicio. Es una obra importante que en un futuro inmediato va a quedar muy linda”.

Relación con el Gobierno provincial

Aclaró que “si bien yo no soy del mismo signo político que el Gobierno provincial jamás noté alguna diferencia en el trato. Siempre fuimos muy bien atendidos en el Gobierno anterior y en este de Sergio Ziliotto, me han ayudado, solucionado los problemas y no todo se trata de dinero, a veces la solución llega mediante un llamado al lugar correcto, todos los Ministerios y demás áreas de Gobierno nos han atendido muy bien”, enfatizó

Acceso desde Ruta provincial 2

Contó que otras de las obras concretadas fue que “mediante Vialidad Provincial se hizo el acceso completo desde la ruta provincial 2, se gestionó y se convirtió en otra obra muy importante para nosotros, son más de 2 mil metros que no es poca cosa”.

Informó que “con el programa Municipio de Pie estamos gestionando la compra de una retropala y hemos hablando con Rogelio Schanton de Asuntos Municipales para hacer algunas cuadras de asfalto. Pero hoy estamos enfocados en terminar la obra de refacción del edificio municipal que es una gran inversión”.

Mensaje 112º Aniversario

Como mensaje a la población dijo que “soy un agradecido por el acompañamiento que tengo de la gente de mi pueblo en estos años tan difíciles que pasamos. Supieron entender y comprender que nosotros a veces nos equivocamos porque somos seres humanos. Siempre le digo a la gente que lo primero es priorizar la salud porque si no, no podemos seguir adelante. Quiero dejarles mi saludo y un abrazo muy grande y pedirles que sigamos trabajando juntos porque es la única manera de hacer crecer a nuestro querido pueblo, estamos creciendo porque se han instalado muchas empresas dándonos esperanzas de un mejor futuro. Que tengamos todos un feliz cumpleaños”, concluyó.