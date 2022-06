El intendente de Vértiz, Luis Giacomino (Frejupa), dijo que por el momento lo ocupa la gestión y que no lo desvela el tema de ir o no por un tercer mandato. Además, afirmó que el gobernador Sergio Ziliotto debe tener la chance de otro período al frente de la gobernación y reveló que se hará difícil el recambio generacional porque «a los jóvenes de hoy no les interesa la política».

El funcionario enumeró varias obras públicas que se han terminado y están en marcha en la localidad, entre ellas una intervención en el arco de entrada, la construcción a modo de ampliación de un hall en el edificio municipal y un tendido eléctrico en el último loteo de terrenos autorizado en la localidad.

Desinteresados.

El intendente peronista dijo ser «un apasionado de la política y eso me permitió ser intendente de mi pueblo», pero advirtió que a la hora del recambio general «vamos a tener dificultades, ahora a los jóvenes no les interesa la política».

Opinó que esa realidad «no es culpa de ellos». Sostuvo que «la gente mayor no nos daba mucho espacio y eso se nota. Yo trato de involucrar a los jóvenes en política, pero veo que no les interesa».

Respondió que hoy está «abocado a la gestión» y que no tiene decisión tomada respecto de su futuro. «No me desvela un mandato más, dije que lo mío siempre fueron dos mandatos, uno para aprender y el otro para desarrollar», reflexionó.

También dejó su opinión respecto del gobernador Sergio Ziliotto. «Creo que se merece otro período, su gestión ha sido brillante en lo que respecta a obra pública», definió y añadió que «eso lo determinará su voluntad y la del Partido».

El mandatario municipal cree que en lo nacional «estamos complicados, la pandemia afectó la gestión del presidente (Alberto Fernández)». Indicó que «hoy los índices son favorables, pero algo estamos haciendo mal porque eso no llega a la gente, que la está pasando mal y no llega a fin de mes».

En tanto, emparentó esto con una situación mundial que no había visto antes. «Nuestro proceso inflacionario no es nuevo, pero en países como Alemania y Estados Unidos nunca había pasado, es algo global y por algo es».

Más obras.

El jefe comunal anunció la construcción de un nuevo canal de hormigón, de 300 metros, para el desagote de la localidad y el asfaltado de 13 cuadras. Además, dijo que recibieron 152 luminarias led para terminar con el recambio total del alumbrado público por la nueva tecnología. Antes había invertido en otras 120 para colocar en el acceso, la plaza y la zona céntrica de la localidad.

El municipio tiene destinado un multiespacio deportivo y también gestionará un nuevo colegio secundario. Por último, destacó evaluó junto al ministro de seguridad, Horacio Di Nápoli, el funcionamiento de nuevas cámaras de seguridad y le pidió un nuevo móvil para el destacamento policial.

«Yo estoy dispuesto, tengo ganas. Habrá que ver que dicen los afiliados, mi partido y si tenemos la aceptación de la gente», definió el intendente de Embajador Martini, Ariel Bogino (Juntos por el Cambio), respecto de ir por un tercer mandato consecutivo en el cargo.

A alrededor de un año de la contienda electoral que pondrá en juego todos los cargos provinciales y municipales en La Pampa, ya son varios los que se han pronunciado sobre sus aspiraciones futuras.

En un ámbito en el que ya se palpa cierto aire de prematura campaña electoral, uno de los que hizo punta fue el actual intendente de Alta Italia, Hernán Gaggioli, que a través de una entrevista con este diario dijo que tiene intenciones de buscar un segundo mandato.

Bogino, que transita sus segundos cuatros años al frente del municipio de Embajador, destacó que si bien «falta mucho», para cualquier candidatura hay que tener un equipo de trabajo detrás y afirmó que tiene «las mismas ganas que el primer día» y que «también tengo detrás un equipo con ganas de continuar».

El jefe comunal opinó que para esa función «tenés que tener vocación, dedicación, te tiene que gustar. Y a mí la función pública me gusta mucho», concluyó.

fuente: la arena