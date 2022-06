El exfuncionario de Enarsa Antonio Pronsato, quien estuvo al frente de la Unidad Ejecutora del gasoducto Néstor Kirchner hasta mayo, defendió la licitación a favor de Techint ante el juez federal Daniel Rafecas. Su declaración se dio en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en el llamado a licitación para su construcción.

«Negó haber sido objeto de tráfico de influencia o negociación incompatible por parte de algún funcionario, para beneficiar a alguna empresa en la licitación», explicaron a El Destape fuentes judiciales. Asimismo, se refirió a la razón de su renuncia (ocupó el cargo entre febrero y mayo de este año) y aseguró que se debió «a las demoras en las tomas de decisiones requeridas» y que comenzó a advertir desde mediados de abril de este año. Las mismas fuentes al tanto de la causa agregaron detalles sobre la renuncia: «Agregó también que se debió a la notoria falta de coordinación entre los distintos organismos intervinientes».

Al referirse a los tecnicismos de la licitación, Pronsato explicó que los caños de 36 pulgadas «son los más eficientes y adecuados para la obra». Asimismo, precisaron a este portal que «descartó la posibilidad de usar chapa naval», también que «se hizo cargo del rechazo a pedidos de prórroga de otros posibles oferentes de caños» debido a la premura de ejecutar la obra y que «advirtió que en la licitación de válvulas ningún oferente cumple con los plazos de entrega exigidos».

Se trata de la segunda audiencia con expertos convocada por Rafecas. La semana pasada había asistido el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, quien negó tener conocimiento de posibles delitos relacionados con la construcción del gasoducto de Vaca Muerta y aclaró que las declaraciones que había hecho sobre el tema no fueron más que discrepancias y discusiones políticas en el marco de la interna del Frente de Todos.

El martes se realizará una audiencia con especialistas de cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta, Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral para que expliquen al juzgado de Rafecas los «requerimientos técnicos» necesarios para la construcción del gasoducto.

Rafecas quedó a cargo de la causa al recibir por sorteo la primera de las tres denuncias que se presentaron en los tribunales federales de Retiro derivadas de la información off the record que tuvo origen en el Ministerio que comandó Kulfas hasta la semana pasada y vinculado a supuestas irregularidades y direccionamiento del llamado a licitación para la obra. El contenido del informe «en off» que se difundió desde el Ministerio de Desarrollo Productivo con cuestionamientos al proceso licitatorio (aún está abierto) y fue desmentido por la empresa a través de un comunicado. En su respuesta, la empresa estatal Energía Argentina (Ieasa) criticó el off de Desarrollo Productivo al considerarlo «una nota carente de conocimiento técnico» y negó que se haya armado «un pliego de licitación a la medida de Techint», por requerir una chapa con 33 mm de espesor y no de 31 mm.