La asamblea extraordinaria del Club San Martín aceptó, por amplia mayoría, el resarcimiento económico que ofreció el empresario Carlos Elorza para destrabar el conflicto judicial que se generó por la adquisición de tres hectáreas del predio de la ex Quinta de las Monjas a la anterior comisión directiva.

A cambio de 210.000 dólares, que a la cotización oficial de hoy son 27.000.0000 de pesos, los socios del club aceptaron el acuerdo, alcanzando en la instancia de mediación judicial entre el presidente Grabriel Arias y el empresario Elorza.

La asamblea fue convocada para las 10 de la mañana de este sábado y comenzó a las 10.30 con la presencia de 32 socios de los 80 habilitados para participar.

Un periodista de este diario siguió paso a paso los hechos: votaron a favor del acuerdo 31 socios y solo se opuso Jorge «Rata» Gallinger, quien se mostró disconforme con el monto de dinero del resarcimiento, con el argumento de que las tres hectáreas vendidas en la anterior gestión tienen un valor mucho mayor.

El acuerdo establece que el empresario debe abonar 150.000 dólares en los próximos 5 días y luego 12 cuotas mensuales de 5.000 dólares.

Las actuales autoridades del club, que asumieron el año pasado después que fue desplazada la gestión de Graciela Loyola, se econtraron con que unos años antes habían vendido tres hectáreas del predio, ubicado sobre la avenida Palacios, en 3.971.000 pesos.

Ese dinero nunca ingresó al club, pero Eloza se hizo de la escritura. El club hizo una denuncia penal y además, interpuso una medida de no innovar sobre ese terreno, por lo que el comprador no puede lotearlo.

El mes pasado se firmó un preacuerdo en la oficina de la Ciudad Judicial mediante el cual, Elorza, se compromete a resarcir al club San Martín y este, a desistir del juicio para intentar recuperar las tierras. Ese fue el punto principal de la asamblea que fue aprobado a las 11:22 de la mañana.

Debate

La asamblea de este sábado la presidió el presidente, Gabriel Arias, junto al secretario, Marcelo Miranda. Estuvieron también en el abogado y la abogada del club: Fernando Gutiérrez y Vanesa Ranocchia.

El socio Jorge «Rata» Gallinger pidió la palabra y consultó en qué se basaron para llegar a la cifra de 27 millones de pesos del resarcimiento. «Eso fue producto de la negociación. El comprador Elorza no hacía una oferta que cumpliera las expectativas. Con la medida de no innovar sabía que cualquier definición iba a llevar muchos años y ahí se destrabó. Teníamos una expectativa de mínima y eran esas. Fue una negociación desgastante. Mucho desgaste de energía», dijo.

Gallinger resaltó que consultó a tasadores de terrenos y cuestionó el monto del resarcimiento. «De esas tres hectáreas se sacan 60 lotes. Cada lote estaría valiendo 15 mil dólares o más», detalló. Es decir, como mínimo, se trata de una operación cercana a 1 millón de dólares. Y arremetió contra Personería Jurídica como la responsable de haber permitido la venta de las tierras en la anterior gestión.

«Creo que aceptar esto sería como aceptar la firma de la deuda externa, es todo una mentira. Esto se filtra desde Personería Jurídica y ellos están para que no pase esto. Le pasó al club Santa Rosa y le va a pasar a Sarmiento. Quiero que esto se empiece a trabajar de otra manera. Que demos el puntapié inicial. Nos vamos a quedar sin club, es toda una organización. Gobierno nos tiene que dar respuestas», aseguró.

El presidente del club volvió a tomar la palabra y aclaró que «aceptar esta propuesta no tiene nada que ver con la denuncia penal a las anteriores autoridades y posiblemente una demanda civil para saber qué pasó con esa plata va a seguir».

Julio Erns, vocal, defendió el acuerdo: «No sería bueno que la pateemos hacia adelante. Seguir el juicio y creer que dentro de 15 años vamos a recuperar las tierras. No podemos ser egoistas y tirarle el problema a la comisión que esté dentro de 10 años. No se los tiempos de la justicia en un juicio con apelaciones. Por ahí, una comisión que esté dentro de 10 años tenga que hacerse cargo de un juicio en contra. No vaya a ser cosa que por querer recuperar tres hectáreas perdamos otras tres».

Agregó que «el club está urgido en una necesidad porque tiene varias actividades y necesita seguir avanzando y no estar demorado 10 años»

El abogado del club, Gutiérrez, intervino para aclarar que «acá no le estamos vendiendo a Elorza, el terreno ya se vendió, ya se escrituró, ya es de Elorza. Nosotros teníamos que evaluar, a los fines de los intereses del club, qué era más conveniente: ir a fondo en un juicio que es a todo o nada. O se declara al nulidad de la escritura o se declara la validez; y no es fácil tirar abajo una escritura».

Gallinger intervino nuevamente para decir que integrantes de la anterior comisión directiva también trabajan en la Dirección de Personas Jurídicas. «Todos trabajaban en el mismo lugar», afirmó.

Luego de ese intercambio, el presidente Arias llamó a la votación y 31 socios levantaron la mano aprobando el acuerdo y solo se opuso Gallinger.

