Hace 48 horas que Matías, un adolescente de 14 años, se encuentra desaparecido y su familia lo busca incansablemente. No se sabe nada de él desde el lunes 27 de junio, cuando salió de su casa hacia la escuela, en el barrio de Belgrano, adonde nunca ingresó. Sus padres ya radicaron la denuncia y se espera que se revisen las cámaras de seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Lady, la madre, dialogó en exclusiva con Luciana Rubinska en Turno Mañana y le envió un desesperante mensaje: «Yo le quiero hablar a él si me está escuchando: volvé a casa, hijo, por favor. Yo te estoy esperando, nadie te va a hacer nada. Hacelo por mí, no te voy a decir nada. Mandame un mensaje, llamame… Dejo de trabajar, estoy con vos las 24 horas si necesitás. Llamame y decime que ‘estoy bien, mamá'».

«Hasta el momento no sabemos nada. Le habíamos sacado el celular porque había tenido una discusión con el padre. Llegó hasta la puerta de la escuela y no supimos más nada de él. Ningún compañero habla y no tenemos ninguna información», expresó la mamá.

Además, solicitó ayuda «a toda la gente que pueda colaborar con datos precisos». «Esto no es una broma, hay gente que llama y dice cosas que no son. Pónganse en mi lugar, mi hijo no está y necesito que aparezca. Si alguna mamá lo tiene en la casa o algún amigo, comuníquense conmigo», pidió.