El abogado piquense Eduardo Mandrini criticó con dureza la defensa que realizó la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de La Pampa sobre el desempeño del fiscal general Armando Agüero en una causa que lo involucra y aseguró que se trata de una actitud «corporativa precoz». Y agregó: «advierto desasosiego, nerviosismo, falta de equilibrio, síntomas serios de culpabilidad colectiva que inducen a conductas insensatas».

Mandrini, tal como publicó este diario días atrás, le reclamó a Agüero una suma de 2,6 millones de pesos que habría quedado del resarcimiento a un grupo de productores que fueron estafados. En esa causa, el abogado de General Pico, junto a otras cinco personas, fue condenado.

Tras darse a conocer las afirmaciones de Mandrini contra Agüero, desde la Asociación de Fiscales emitieron un comunicado donde se manifestaba «el total repudio» a los dichos del abogado al tiempo que aseguraban que «nada de lo que dijo es real» y mostraban su respaldo al desempeño del fiscal general de Pico.

«He leído con asombro las adelantadas y desafortunadas declaraciones o comunicado de apoyo por parte de la Asociación de Fiscales al cuestionado fiscal de General Pico Armando Agüero. Sin duda se trata de una apresurada defensa corporativa cuyo claro objetivo es silenciar lo más rápido posible las voces que se levantan en toda la provincia haciendo visible graves irregularidades de los fiscales, en el caso concreto el fiscal Agüero. Esta defensa corporativa por parte de la Asociación pone en riesgo la independencia de los poderes, la vigencia del Estado de derecho y hasta la convivencia democrática», resalta Mandrini en una carta que hizo llegar a este diario.

«El juzgamiento que investiga el mal desempeño, el desconocimiento de la ley o la parcialidad manifiesta de jueces y fiscales no solo es legal sino que es sano para la salud del sistema. No es admisible en el marco del funcionamiento de las instituciones republicanas que aquellos que ejercen la función de juzgar, sean jueces o fiscales, demanden una especie de privilegio, so pretexto de socavamiento de la independencia judicial, pretendiendo eximirse del control de su desempeño funcional», agregó.

«Creíble».

Según Mandrini, «corresponde determinar la responsabilidad de cualquier juez o fiscal cuestionado así como millares de justiciables peregrinan por el moroso sendero de los procesos judiciales. La sociedad reclama volver a creer en el Poder Judicial, volver a creer en la justicia, para lo cual es imprescindible que el Poder Judicial vuelva a ser creíble»

El letrado afirma que «cuando lo que está en juego es la Justicia resultan muy dañinas y contraproducentes, expresiones y comunicados que acreditan una defensa corporativa precoz del funcionario cuestionado. En la defensa esgrimida en favor del fiscal Agüero por sus pares advierto desasosiego, nerviosismo, falta de equilibrio, síntomas serios de culpabilidad colectiva que inducen a conductas insensatas».

Y finaliza: «A la distancia se percibe que la corporativa actitud de los fiscales contribuye al escalamiento de la profunda crisis que afecta desde hace tiempo el sistema judicial de La Pampa acercándolo a un peligroso punto de no retorno».

Acusación.

Mandrini hizo pública su acusación a través de una serie de videos publicados en redes sociales. Allí, manifestó su intención de iniciar acciones legales contra el fiscal. Luego de señalar una serie de presuntos delitos que habría cometido el representante del Ministerio Público Fiscal, y de señalar su actuación en la causa, relató un episodio que habría ocurrido en octubre del 2021. Según la versión de Mandrini, el fiscal había acordado con otro de los condenados que se presentara en la Fiscalía con 24 millones de pesos y que, posteriormente, iba a ser acompañado por efectivos policiales para depositarlo en una cuenta oficial creada para esos fines. La suma era el resarcimiento que iban a cobrar los productores que habían sido estafados, hecho por lo que la Justicia dictó una sentencia contra Mandrini.

«Los 24 millones de pesos fueron llevados a Fiscalía en varios bolsos y mochilas», relató el abogado y señaló que no hubo custodia policial. Al contrario, el dinero fue contado en una de las oficinas, lo que tildó de irregular.

«De los 24 millones de pesos, los productores se llevaron 21.398.496 pesos, o sea que sobraron 2.601.504 pesos. Ese dinero quedó en la Fiscalía, nunca lo devolvieron», afirmó en su relato y cuestionó que no se haya ordenado depositar el dinero en una cuenta bancaria oficial.

