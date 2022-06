Daniel Scioli estrena ministerio en medio de interna y polémica: «Mi especialidad es desestresar situaciones»

Y en ese contexto, Scioli advirtió que el Frente de Todos tiene que tener «un alto sentido de la responsabilidad, lo que fue el sentido del voto de 2019, la gente diciendo muévanse para defendernos». »

«En este caso en la diversidad, en el debate interno que puede haber, hay que seguir unidos y yo tengo muy buena relación con todos los sectores que vengo trabajando desde hace muchos años con distinta responsabilidad», indicó en diálogo con Télam.

Pero para Scioli, «desestresar situaciones» se trata de su «especialidad», según lo definió tras contar su experiencia como exembajador argentino en Brasil

«Resolver este tema de la relación de manera pragmática, porque la relación atravesó muy malos momentos, y eso se veía reflejado en cualquier indicador que uno tomaba: las controversias que había sin resolver, la baja del comercio bilateral, Brasil había dejado de ser el socio comercial número 1 de la Argentina», consideró el oriundo de Tigre.

No obstante, negó que haya intenciones políticas hacia 2023. «Lo que busco es ayudar en este momento. La mejor manera de colaborar es hacer bien mi trabajo», aseguró, en línea con lo que le «pidió» el presidente Alberto Fernández cuando lo llamó en medio de la crisis,

«En primer lugar me pidió que me haga cargo. En segundo lugar, que desarrolle toda mi experiencia. Y después está el factor confianza, que viene de que nos conocemos de tantos años. Y volvió a repetir lo mismo que me dijo cuando me encargó el tema Brasil: ‘Hacé lo que tenés que hacer'», reveló.