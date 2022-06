El profesional ofreció su visión en el marco del encuentro pampeano y dio detalles de algunos fallos de la CSJN donde se toma como marco referencial la cuestión ambiental.

Esain fue uno de los disertantes en el marco del VI Congreso Pampeano del Agua «Don Edgar Morisoli», y como agente externo a la provincia de La Pampa dio su punto de vista sobre la situación en materia de derechos hídricos en la Provincia.

El visitante expuso que «la política en materia de aguas es de carácter provincial, depende de cada provincia en donde los ríos y aguas se encuentran, y cuando el río discurre por dos Estados provinciales, la solución que se auspicia en todos los derechos federales es la de formación de instituciones o comités de cuenca que resuelvan eso a través de la negociación”.

Aun así, señaló: “cuando eso no sucede, la etapa que sigue en general es la etapa judicial dirimente, pero no es una vía judicial como todos conocemos, la Justicia no actúa en un juicio donde sentencia y ordena, sino que se realizan mediaciones. Lo que se presenta en la vía dirimente son dos provincias que tienen problemas entre sí y que deben resolver sus problemas a través de un mediador».

Punto de solución

“Lo que quiere la Constitución Nacional cuando habilita esta vía dirimente es la solución de los conflictos, evitando las guerras civiles del siglo XIX oportunamente, para evitar esas flagrancias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está llevando en varias cuencas sentencias interesantes por esta vía, en donde está dando un perfil de corte ambiental a ese tipo de intervención” indicó. Para Sain, “la salud de los ecosistemas está incluyendo en las negociaciones que hagan las partes, todo el tiempo la corte invita a que sigan negociando y lo que va haciendo todo el tiempo es agregándole contenidos que exceden a los intereses de las partes y que son intereses que van más allá inclusive de la generación presente y por eso son interesantes esas resoluciones», sostuvo.

«Cuando la Corte dirime, los intereses de las partes por ahí son el uso del agua para desarrollo de cada una de las provincias y la Corte mira algo de eso, que está más allá de eso como es la salud de ecosistemas, pertenezcan a esas provincias o no. Hay algo importante en todo esto, la Corte está en un proceso, en otras sentencias no vinculadas con aguas, en donde está empezando a ver el interés de la autoridad ambiental nacional en materia de leyes de presupuestos mínimos», dijo.

“En ese sentido, lo que está haciendo es empujar al Gobierno nacional a que intervenga en muchos de estos conflictos porque la autoridad nacional en el orden jurídico nacional, es el garante de la igualdad entre las diferentes provincias. Los pisos normativos que son comunes a las 23 jurisdicciones provinciales, que garantizan un umbral común para esas 23 jurisdicciones, pero alguien tiene que garantizar que ese piso normativo se cumpla, y no puede dejar librado al cumplimiento solo por las provincias voluntario», manifestó.

“La Corte lo que está haciendo, en algunas medidas de últimas sentencias, diciendo que si no se implementa y falta implementación, el orden nacional debería tener algún tipo de capacidad para en los ámbitos locales las normas de presupuestos mínimos. Todas estas novedades son considerarlas en conflictos como los que puede haber en materia de cuencas interjurisdiccionales», concluyó.

Fuente: El Diario