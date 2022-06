Aguerrido, el abogado defensor de Nicolas Echeveste, el joven que esta preso por un caso de abuso sexual contra una menor de 15 años en la localidad de Colonia Barón, dialogo con este medio en el marco de la audiencia de apelación y criticó duramente al Juez Pagano, quien dictó la condena contra su defendido.

Mario Aguerrido consideró que con la prueba recolectada para el juicio no se puede llegar a saber qué es lo que pasó, si hubo un delito, o no hubo un delito y no hay certeza, y la exigencia constitucional para condenar es certeza.

Pero aseguró al mismo tiempo que no hubo una relación sexual con Echeveste. Y reconoció que hubo una situación de sexo con la otra persona, absolutamente consentida, según dice el otro imputado.

Explicó luego que estos hechos generalmente se dan estando víctima y victimario solos, y ahí sí hay que recurrir a la amplitud probatoria, al tema de la violencia de género por tratados internacionales, pero este hecho hay dos personas que están inmediatamente al lugar donde ocurre esto. Y no es que cerraron la puerta, el altillo donde ocurrió es un lugar abierto y la misma policía que estuvo en el lugar confirmó que se escucha todo lo que pasa en ese altillo.

El abogado cuestiona que los dos testimonios “fueron descartados” por el juez Pagano y, en ese punto, remarca “contradicciones” en el fallo del juez Pagano.

“Pagano dijo que el testigo declaró de esa forma porque es amigo de los imputados, acompañó la versión de los imputados, pero cuando refiere al testimonio de la otra testigo que estaba en el lugar, el juez pierde de vista que esa testigo era íntima amiga de la víctima y contradice a la víctima”.

Durante la audiencia ante el TIP, Aguerrido pidió la absolución de su defendido, o llegado el caso la realización de un nuevo juicio. La Fiscalía defendió el fallo de Pagano porque no presentó impugnación, mientras que la Querella pidió elevar la pena de 9 a 12 años de prisión para Echeveste. El fallo del TIP podría conocerse en no menos de un mes.

