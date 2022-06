Sin pelos en la lengua, Ricardo Caruso Lombardi abordó la inminente llegada de Carlos Tevez como DT de Rosario Central y cuestionó los pergaminos del ídolo de Boca para ponerse el buzo de técnico. “No es nada personal, pero hay cosas que son lógicas en la vida. Vos no podés basurear a la gente que se dedica a tal cosa. No podés tener a una persona estudiando tres años para hacer el curso de entrenador para primera división y que él dirija cuando no terminó el curso. Que no nos tomen de tarados”, fue su primera sentencia en el programa TN Deportivo.

El experimentado entrenador remarcó que desde marzo de 2018, la Conmebol implementó para los proyectos de técnicos que tenían que transitar un camino de tres años de estudios para tener la licencia que los habilite para administrar equipos de la máxima divisional. “Por más que quieran inventar, no lo hizo. Esto va más allá de la persona y el jugador, porque a mí Tevez siempre me encantó, me cae muy bien, es humilde y siempre fue al frente. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, añadió.

En su época, a Diego Armando Maradona se le dio un reconocimiento por su trayectoria y permiso especial para ejercer como entrenador. Ahora Caruso pidió que si pretenden que Tevez dirija, lo blanqueen de la misma manera: “Que respeten a los que hacen el curso de técnico. Tevez hizo el primer año y, el segundo, por la mitad. Y si vos lo abandonás, lo perdés. Esta en condiciones de dirigir a chicos de 14 años, más no puede. Lo que no se puede, lo sabemos todo el mundo, pero lo que se puede, es todo lo que se hace de ‘zurda’. Entonces blanquealo, blanqueá que porque fue una figura va a dirigir igual”.

En principio, el Apache será acompañado en el cuerpo técnico por Carlos Chapa Retegui, el ex preparador físico de la Reserva de Boca Martín Traverssi y sus tres hermanos. A esto también hizo referencia el emblemático DT del ascenso: “Esto es como que yo esté en el primer año de cardiólogo, me pongo a operar un corazón y los llevo a ustedes dos (señalando a los panelistas del programa) que recién empiezan. No sé si los hermanos de Tevez hicieron el curso, pero yo hablo de Tevez, que es el número 1″.

En la misma sintonía, se atrevió a recomendar “que vaya un año de director deportivo, termine el curso y sea técnico”, mientras que arremetió: “La semana pasada dijo que le gustaría ser técnico de fútbol ¿y en una semana ya lo es? Los técnicos se sienten mal por eso, sobre todo los que no tienen nombre. Aunque sea que haga el curso online por respeto a los demás. Después, si sale campeón del mundo o último, no importa, es técnico. Puede ganar o perder. Pero vamos a ser justos”.

Por último, Caruso aseguró que el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, tuvo injerencia en su recomendación y designación en Central: “Tapia lo va a ayudar. A través de un empresario muy conocido le van a llevar jugadores y después le van a poner los pitos (por los árbitros). El otro día ya le dieron dos penales a Central, uno que fue y el otro que no”.