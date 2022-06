Alberto Fernández y Cristina Kirchner volverán a compartir un acto luego de mucho tiempo. Será este viernes en Tecnópolis por los 100 años de YPF, donde la vicepresidenta hablará antes del cierre a cargo del presidente. Desde el entorno de ambos adelantaban la intención de dejar atrás las rispideces y comenzar una nueva etapa con una mejor relación. En sus últimas apariciones, el Presidente volvió sobre la idea de la unidad y dirigió sus críticas hacia el expresidente Mauricio Macri, un mensaje que ayuda a la recomposición del Frente de Todos. Es lo que le venían pidiendo los gobernadores, la CGT y algunos colaboradores cercanos, que observan con preocupación las perspectivas para el año electoral.

La última vez que se mostraron juntos fue en la apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo. Desde entonces hubo varios cruces. Desde el kirchnerismo le apuntaron al ministro de Economía, Martín Guzmán, y reclamaron medidas urgentes frente al alza sostenida del precio de los alimentos. “Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado», analizó Cristina en su último mensaje en la Universidad Nacional del Chaco. Algo falto de timing, el Presidente le respondió en una entrevista al diario El País, de España, durante su gira europea. «Cristina tiene una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio«, apuntó.

Luego de eso, el Presidente ajustó su mensaje. Dejó de hablar de la vicepresidenta y centró sus dardos en Macri, especialmente durante sus últimos actos en los que compartió tribuna con Sergio Massa y Axel Kicillof. «El enemigo es Macri», remarca ahora. Sin embargo, pese a sus insistentes convocatorias a mantener la unidad del Frente de Todos para que el año próximo la derecha no vuelva a la Casa Rosada, no hizo gestos de acercamiento personal con Cristina. Eso le valió que algunos de sus colaboradores más cercanos comenzaran a tomar distancia y mostraran una perspectiva diferente.

«No estamos para escuchar la opinión de Cristina Kirchner sino para que participe activamente en todas las decisiones con Alberto Fernández», señaló el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Tanto él como el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, iniciaron por su cuenta diálogos con el kirchnerismo bonaerense con el objetivo de acercar posiciones. También otro ex intendente como el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, mostró en los últimos días algunas diferencias. Con todo, en los tres casos mantuvieron su apoyo al Ejecutivo que, por cierto, tampoco escuchó otras voces que le aconsejaban romper con el kirchnerismo e apuntar hacia una alianza de otro tipo. Cada vez que pueden, los gobernadores del Frente de Todos también le plantean al Presidente que busque la forma de recomponer.

Por el lado del kirchnerismo cesaron las críticas diarias a la política económica desde que quedó claro que el Presidente decidió confirmar contra viento y marea al ministro Guzmán. El secretario general de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés «Cuervo» Larroque, ahora sólo aparece esporádicamente. «Sin la unidad en el Frente de Todos no se puede y con la unidad no alcanza”, expresó días atrás respecto a las perspectivas para 2023. Lo que está claro es que será difícil para cualquiera de los referentes del oficialismo separarse en las próximas elecciones de la suerte que corra el gobierno del Frente de Todos. Las encuestas no muestran a nadie con capacidad de despegue del resto.

El Presidente y la vice harán un esfuerzo esta tarde por reencausar la situación cuando se reencuentren en Tecnópolis, nada menos que para celebrar el siglo de la compañia petrolera nacional. Fernández ya había participado de un acto mes y medio atrás en Vaca Muerta, al poner en marcha el gasoducto Néstor Kirchner, pero decidió sumarse a esta otra celebración cuando confirmaron la participación de Cristina. «La idea de ella es que sea el comienzo de una mejor relación», adelantaban cerca de la vice. Todos atentos a lo que ocurra en Tecnópolis.