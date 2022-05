El presidente de la Comisión de Fomento de Relmo, Néstor René González, en vísperas de un nuevo aniversario, sostuvo que en la localidad se vienen construyendo viviendas del Plan Mi Casa, se trabaja con el Argentina Hace. Manifestó, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias que “se trabaja en el cuidado de los caminos vecinales ya que hay una importante zona rural que permite la recaudación por guías, tanto de cereal como de hacienda”. Aseguró que en las obras, “todo se hace con mano de obra local”.

Plan Mi Casa

González anunció que están por entregar dos viviendas del Plan Mi Casa, «también recibimos el primer desembolso para la construcción de una vivienda de servicio que comenzaremos a construirla la semana que viene”.

Consideró que “el Plan Mi Casa del Gobierno provincial nos permite que finalizadas las viviendas, se nos otorguen algunas más. La semana pasada estuve hablando con el presidente del IPAV Jorge Lezcano y se nos van a otorgar otras casas, ojalá sean tres o cuatro por la demanda habitacional que tenemos, las viviendas se hacen con albañiles de nuestro pueblo, siempre es prioridad la mano de obra local”.

Argentina Hace

Relmo fue beneficiado con el programa nacional Argentina Hace y “estamos comenzando la construcción de un polideportivo, es una obra en marcha y muy importante para el pueblo. Si bien es una empresa de afuera la que lo está haciendo, siempre genera movimiento económico en el pueblo y por supuesto fuentes de trabajo para nuestros vecinos”. Agregó que “ese es el pedido que le hicimos a la empresa, que tomara gente de Relmo”.

Parque automotor

González contó que “el parque automotor municipal está muy bien, hace pocos días compramos un auto nuevo, se adquirió una trafic para el traslado de los alumnos y alumnas todos los días al colegio secundario de Miguel Cané, se compraron dos tractores chicos y nuevos para el corte de pasto y tenemos también un tractor con pala, cargadora, motoniveladora, un equipo completo en óptimas condiciones como para salir a trabajar sin tener ningún tipo de problemas”.

Destacó que “se hace un trabajo permanente de mantenimiento en los caminos vecinales, trabajamos en unos alteos en zonas inundables por lo que nos viene bien el equipo que tenemos, a eso tuvimos que agregarle una retroexcavadora. Tenemos 120 kilómetros de caminos para mantener”.

El campo

El presidente de la Comisión de Fomento puntualizó que “el campo aporta mediante las guías cerealeras y de hacienda, la zona es agroganadera, hay mucha cosecha y es por eso que tenemos que tener los caminos es muy buenas condiciones porque el municipio trabaja con el campo. En este momento la cosecha de maíz está dando muy buenos resultados, si el campo anda bien el resto funciona perfectamente”.

Saludo aniversario

Sobre el final dijo que “quiero saludar a mis vecinos y vecinas por el 104 º aniversario de nuestro querido Relmo que es el día 19 de mayo, estamos permanentemente trabajando para la gente y va a seguir todo igual. Yo me voy de la gestión en el mes de junio pero quien va a quedar a cargo va a trabajar de la misma manera que lo hice yo. Mi agradecimiento para el Gobierno de la Provincia porque siempre me han atendido muy bien. Me voy después de haber estado al frente de la comuna por 19 años y medio, pero estoy seguro que se seguirá trabajando y gestionando como siempre”, concluyó.