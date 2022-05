La firma de los acuerdos tuvo lugar en la mañana de hoy en el despacho del mandatario provincial, donde además de Ziliotto y el ministro Perczyk, estuvieron el Secretario de Políticas Universitarias nacional y Rector de la UNLPam, Oscar Alpa y el Asesor Ejecutivo del ministerio nacional de educación, Mario Caputo. Por la cartera educativa pampeana asistieron el ministro, Pablo Maccione; la subsecretaria de Educación, Marcela Claudia Feuerschvenger y la subsecretaria de Educación Técnico Profesional Gladys del Luján Cruceño.

Secundario Profesional

Provincia y Nación se comprometieron a avanzar en la puesta en marcha de la Secundaria Profesional, nueva trayectoria formativa propia de la modalidad de Educación Técnica Profesional.

Con este objetivo, el gobierno Provincial puso a disposición dos lotes para ser destinados a la construcción de las sedes donde funcionarán los establecimientos que se construirán en General Pico y Santa Rosa.

Asimismo, se determinó la próxima elaboración y firma de instrumentos complementarios, donde se determinarán especificidades vinculadas al funcionamiento de esta nueva modalidad educativa.

La implementación de los secundarios profesionales es parte del proyecto educativo de la gestión del gobernador Ziliotto, quien sostiene que “desde –este nivel educativo- tenemos que generar mayores herramientas no solo para los chicos que quieren enfrentar la vida universitaria, sino también para aquellos que no tienen la posibilidad o la decisión de ir a la universidad”.

En este sentido el mandatario ha planteado la necesidad de “capacitar al recurso humano y que pueden enfrentar la vida laboral con otras capacidades. Hoy el mercado laboral requiere cada vez mayor conocimiento de la ciencia y la tecnología y creo que ahí tiene que estar el gran esfuerzo presupuestario de ampliar la oferta de educación profesional desde la educación pública”, subrayó.

Nivel Inicial y secundario

El ministerio educativo nacional y la Provincia suscribieron un compromiso con el objetico de llevar adelante las siguientes obras: dos edificios nuevos para Escuelas de Nivel Inicial; ampliación de dos existentes de este mismo nivel y la ejecución de un nuevo edifico para Escuela de Nivel Secundario.

Se acordó que será “el Ministerio –de Educación de Nación- el que financiará dicha inversión, a través del programa Vuelta al Aula sustentado con recursos del Banco de Desarrollo de América Latina y del Programa de Infraestructura y Equipamiento del Tesoro Nacional”.

Por su parte, la Provincia se comprometió a “proveer la planta orgánica-funcional (personal directivo, docentes y no docente) y demás recursos para su funcionamiento”.

Cabe mencionar que la Provincia ya elevó los proyectos de arquitectura a Nación para su evaluación, conformidad y aprobación.