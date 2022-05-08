TODOS LOS NOMINADOS AL MARTÍN FIERRO 2022
FICCIÓN
- EL TIGRE VERÓN (ELTRECE)
- LA 1-5/18 (ELTRECE)
- MONZÓN (TELEFE)
- PEQUEÑAS VICTORIAS (TELEFE)
PERIODÍSTICO
- INTRATABLES (AMÉRICA)
- FUEGO AMIGO (ELNUEVE)
- PERIODISMO PARA TODOS (ELTRECE)
- SIGLO XXI ATR (TELEFE)
HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD
- BENDITA (ELNUEVE)
- NETT, NO ES TAN TARDE (TELEFE)
- POLÉMICA EN EL BAR (AMÉRICA)
DEPORTIVO
- EL SHOW DEL FÚTBOL (AMÉRICA)
- PASIÓN POR EL FÚTBOL (ELTRECE)
- QUE VUELVAN LOS POTREROS (TV PÚBLICA)
NOTICIERO DIURNO
- ARRIBA ARGENTINOS (ELTRECE)
- EL NOTICIERO DE LA GENTE (TELEFE)
- TELENUEVE AL MEDIODIA (ELNUEVE)
NOTICIERO CENTRAL
- AMÉRICA NOTICIAS (AMÉRICA)
- TELEFE NOTICIAS (TELEFE)
- TELENOCHE (ELTRECE)
INTERÉS GENERAL
- ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND (ELTRECE)
- PH, PODEMOS HABLAR (TELEFE)
- VIVO PARA VOS (ELNUEVE)
MUSICAL
- FESTIVAL PAÍS (TV PÚBLICA)
- LA PEÑA DE MORFI (TELEFE)
- LOS MAMMONES (AMÉRICA)
- PASIÓN DE SÁBADO (AMÉRICA)
MAGAZINE
- CORTÁ POR LOZANO (TELEFE)
- FLOR DE EQUIPO (TELEFE)
- NARA QUE VER (ELNUEVE)
- NOSOTROS A LA MAÑANA (ELTRECE)
- PAMPITA ONLINE (NET TV)
- TODAS LAS TARDES (ELNUEVE)
CULTURAL / EDUCATIVO
- AMBIENTE Y MEDIO (ELNUEVE)
- ARCHIVO DE LA EMOCIÓN ARGENTINA (TV PÚBLICA)
- FILMOTECA (TV PÚBLICA)
ENTRETENIMIENTOS (JUEGOS)
- BIENVENIDOS A BORDO (ELTRECE)
- LA RULETA DE TUS SUEÑOS (AMÉRICA)
- MINUTO PARA GANAR (TELEFE)
ENTRETENIMIENTOS (CONOCIMIENTOS)
- 100 ARGENTINOS DICEN (ELTRECE)
- LOS 8 ESCALONES (ELTRECE)
- PASAPALABRA (TELEFE)
- ¿QUIÉN SABE MÁS DE ARGENTINA? (TV PÚBLICA)
BIG SHOW
- LA VOZ ARGENTINA (TELEFE)
- SHOWMATCH LA ACADEMIA (ELTRECE)
- TRATO HECHO (TELEFE)
REALITY
- BAKE OFF ARGENTINA (TELEFE)
- CORTE Y CONFECCIÓN (ELTRECE)
- MASTERCHEF CELEBRITY (TELEFE)
JURADO DE TV
- RICARDO MONTANER, SOLEDAD, LALI, MAU & RICKY (LA VOZ ARGENTINA, TELEFE)
- DONATO DE SANTIS, GERMÁN MARTITEGUI, DAMIÁN BETULAR (MASTERCHEF CELEBRITY, TELEFE)
- ÁNGEL DE BRITO, PAMPITA, JIMENA BARÓN, GUILLERMINA VALDES, HERNAN PIQUÍN (SHOWMATCH LA ACADEMIA, ELTRECE)
- NACHA GUEVARA, KARINA LA PRINCESITA, OSCAR MEDIAVILLA, MORIA CASÁN (CANTANDO 2020, ELTRECE)
GASTRONOMÍA
- COCINEROS ARGENTINOS (TV PÚBLICA)
- CUCINARE (ELTRECE)
- QUÉ MAÑANA! (ELNUEVE)
VIAJES Y TURISMO
- MODO SELFIE (AMÉRICA)
- POR EL MUNDO (TELEFE)
- RESTO DEL MUNDO (ELTRECE)
LABOR EN CONDUCCIÓN FEMENINA
- VERONICA LOZANO (CORTÁ POR LOZANO, TELEFE)
- KARINA MAZZOCCO (A LA TARDE, AMÉRICA)
- FLORENCIA PEÑA (FLOR DE EQUIPO, TELEFE)
- JUANA VIALE (ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND, ELTRECE)
LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
- DARÍO BARASSI (100 ARGENTINOS DICEN, ELTRECE)
- MARLEY (POR EL MUNDO, LA VOZ ARGENTINA, MINUTO PARA GANAR, TELEFE)
- SANTIAGO DEL MORO (MASTERCHEF CELEBRITY, TELEFE)
- MARIANO IÚDICA (POLÉMICA EN EL BAR, AMÉRICA)
- GUIDO KACZKA (BIENVENIDOS A BORDO, LOS 8 ESCALONES, ELTRECE)
- MARCELO TINELLI (SHOWMATCH LA ACADEMIA, ELTRECE)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
- MARISA ANDINO (TELENUEVE AL MEDIODIA, ELNUEVE)
- SOLEDAD LARGHI (AMÉRICA NOTICIAS, AMÉRICA)
- SILVIA MARTÍNEZ CASSINA (NOTICIERO TRECE, ELTRECE)
- CRISTINA PÉREZ (TELEFE NOTICIAS, TELEFE)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
- RODOLFO BARILI (TELEFE NOTICIAS, TELEFE)
- NELSON CASTRO (TELENOCHE, ELTRECE)
- JORGE LANATA (PERIODISMO PARA TODOS, ELTRECE)
CRONISTA / MOVILERO
- GUILLERMO PANIZZA (TELEFE NOTICIAS, TELEFE)
- FABIÁN RUBINO (AMÉRICA NOTICIAS, AMÉRICA)
- SANTIAGO ZEYEN (NOSOTROS A LA MAÑANA, ELTRECE)
PANELISTA
- MARTÍN CANDALAFT (INTRATABLES, AMÉRICA)
- PAULO KABLAN, (FLOR DE EQUIPO, TELEFE)
- YANINA LATORRE (LAM, ELTRECE)
ACTOR PROTAGONISTA DE FICCIÓN
- FACUNDO ARANA (PEQUEÑAS VICTORIAS, TELEFE)
- LUCIANO CÁCERES (LA 1-5/18, ELTRECE)
- MARCO ANTONIO CAPONI (EL TIGRE VERÓN, ELTRECE)
- JULIO CHÁVEZ (EL TIGRE VERÓN, ELTRECE)
ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCIÓN
- AGUSTINA CHERRI (LA 1-5/18, ELTRECE)
- LALI GONZÁLEZ (LA 1-5/18, ELTRECE)
- JULIETA DÍAZ (PEQUEÑAS VICTORIAS, TELEFE)
- NATALIE PÉREZ (PEQUEÑAS VICTORIAS, TELEFE)
ACTOR DE REPARTO
- ALBERTO AJAKA (APACHE, TELEFE)
- DIEGO CREMONESI (MONZÓN/EL TIGRE VERÓN, TELEFE/ ELTRECE)
- ROLY SERRANO (LA 1-5/18, ELTRECE)
ACTRIZ DE REPARTO
- LETICIA BRÉDICE (LA 1-5/18, ELTRECE)
- SOFÍA GALA CASTIGLIONE (EL TIGRE VERÓN / APACHE, ELTRECE / TELEFE)
- FLORENCIA RAGGI (MONZÓN, TELEFE)
REVELACIÓN
- DARÍO BARASSI (100 ARGENTINOS DICEN, ELTRECE)
- JEY MAMMON (LOS MAMMONES, AMÉRICA)
- MAU & RICKY MONTANER (LA VOZ ARGENTINA, TELEFE)
LABOR HUMORÍSTCA
- MARTÍN “CAMPI” CAMPILONGO (FLOR DE EQUIPO, TELEFE)
- MOLDAVSKY (TRATO HECHO, TELEFE)
- PATRICIO MUZZIO (LA PEÑA DE MORFI, TELEFE)
CONDUCCIÓN EN PROGRAMA HUMORÍSTICO/ACTUALIDAD
- BETO CASELLA, (BENDITA, ELNUEVE)
- DIEGO KOROL (EDITANDO TELE, NET TV)
- GUILLERMO LOPÉZ (SANTO SÁBADO, AMÉRICA)
AUTOR / GUIONISTA
- EL TIGRE VERÓN: GERMÁN MAGGIORI – MARCOS OSORIO VIDAL (ELTRECE)
- LA 1-5/18: LILY ANN MARTIN – JESSICA VALLS – MARCELO NACCI (ELTRECE)
- PEQUEÑAS VICTORIAS: ERIKA HALVORSEN – DANIEL BURMAN (TELEFE)
DIRECTOR
- ADRIÁN CAETANO– APACHE (TELEFE)
- ALEJANDRO IBÁÑEZ Y JORGE NISCO – LA 1-5/18 (ELTRECE)
- JUAN TARATUTO – PEQUEÑAS VICTORIAS (TELEFE)
AVISO PUBLICITARIO (PRODUCTO)
- CUARENTENNIALS (EASY) – DON
- TODO ES MEJOR EN BLANCO Y NOIRE (STELLA ARTOIS) – GUT
- VEO, VEO (FLOW) – DON
- SPOT INSTITUCIONAL (SERVICIOS Y ORGANISMOS)
- INFINIA, NUEVA FÓRMULA (YPF) – LIEBRE AMOTINADA
- ESENCIALES (MERCADO LIBRE) – GUT
- PAYADA (PROYECTO COLECTIVO LIBERAL) – TOGETHER WITH
PRODUCCIÓN INTEGRAL
- LA 1-5/18 (ELTRECE)
- LA VOZ ARGENTINA (TELEFE)
- MASTERCHEF CELEBRITY (TELEFE)
Deja tu comentario!