La gran fiesta que destaca las producciones más importantes de la televisión argentina dejó mucha tela para cortar. Es que, durante la entrega de los premios Martín Fierro 2022 se vio, escuchó y pasó de todo. Uno de los coletazos de la ceremonia, que tuvo lugar este domingo en el Hotel Hilton de Buenos Aires, fue el feroz enojo del hijo de Susana Stupenengo

En detalle, el periodista y licenciado en Administración y Marketing, que al parecer seguía la gala desde la intimidad de su hogar, expresó su completa indignación en las redes cuando vio que su madre no había sido incluida en el «in memoriam», el sentido homenaje a las estrellas que se fueron en los últimos años.

Con la conducción de Marley y la presencia de grandes figuras como Mirtha Legrand, Susana Giménez y Santiago del Moro, la celebración reunió a 650 invitados que a mitad de la noche se emocionaron con el reconocimiento a los artistas fallecidos entre 2019, 2020, y 2021.

Pero el nombre de Susana Stupenengo, una de las más exitosas productoras de su época, creadora de sucesos como La noche del domingo y Carozo y Narizota, no figuró junto los de Isabel Sarli, Cacho Castaña, Beatriz Salomón, Hugo Arana, Mauro Viale, Gerardo Rozín, Diego Maradona y Silvia Goldie Legrand, entre otros. Por lo que su descendiente explotó.

La furia de Gonzalo Stupenengo fue tal que compartió en su cuenta de Twitter una nota sobre la muerte de su madre y a su lado escribió: «El In memoriam de los Martín Fierro como siempre lo producen cuatro ineptos que no saben nada y que no conocen ni respetan la historia de la televisión«.

No conforme con esas primeras palabras, agregó: «Perdonalos, vieja, en especial a los miembros de APTRA que les diste su primer laburo y les mataste el hambre. Tiene razón Jorge Rial cuando los critica«.

De momento, el periodista y ex conductor de Intrusos (América, a las 13.30) no le respondió a Gonzalo. Sin embargo, muchos de sus seguidores en la mencionada red social salieron a bancarlo con muchos «retuits» y «me gusta» a su picante comentario.

Quien también se quejó por una ausencia en el homenaje a los muertos fue Dolores Mitre, hija de quien del quien fue director del diario La Nación hasta 2020: «Triste no ver a mi padre, Bartolomé Mitre (1940-2020), en el recuerdo de los que ya no están en los Martín Fierro, que tanto hizo para este medio», escribió en las redes.

Más allá de eso, lo cierto es que en su 50° edición, la esperada entrega que premió a la producción 2021 emocionó a todos en el In memoriam, pero fue a Mirtha, por la partida de Goldie y José, sus hermanos, a quien se la vio más afectada. De hecho, la Chiqui se largó a llorar desconsoladamente y fue la propia Susana a consolarla.

A través de las imágenes que se vieron al aire por la pantalla de Telefe, todos los televidentes se enteraron de que la diva de los teléfonos no dudó ni un segundo en dejar su mesa para dirigirse a la de Mirtha. Eso fue ni bien concluyó el video con los homenajes.

En sí, la Sú se paró de su silla y se fue directo hasta la de su amiga, le pidió a Juanita Viale, quien estaba sentada al lado de su abuela, que le hiciera un lugar y se quedó charlando con la conductora de El Trece durante varios minutos. A juzgar por lo que se vio en las cámaras, Susana abrazó y besó con mucho cariño a Mirtha.