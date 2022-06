Desde que la humanidad incorporó la noción de que vive en un planeta rodeado de otros cuerpos celestes, la pregunta sobre si estamos solos en el universo fue una constante. Un artículo reciente del español el Alberto Caballero ahonda en la comunicación con el espacio exterior y en las posibles cuatro civilizaciones alienígenas que podrían ser una amenaza para la Tierra.

Consultado sobre el tema, el afamado científico Stephen Hawking afirmó en una entrevista poco antes de morir que «si los extraterrestres alguna vez nos visitan, creo que el resultado sería muy parecido a cuando Cristóbal Colón aterrizó por primera vez en América, lo que no resultó muy bueno para los nativos americanos».

Este es uno de los argumentos utilizados contra el METI, o «Mensajería de Inteligencia Extraterrestre», un sistema de comunicación en el que se envían señales de ondas de radio al espacio para informar sobre la existencia y ubicación de la Tierra.

Caballero, un estudiante de doctorado en resolución de conflictos en la Universidad de Vigo, en España, buscó ahondar en que ocurriría en caso de una comunicación efectiva con seres de otros planetas, a través del artículo «Estimando la prevalencia de civilizaciones extraterrestres maliciosas».

El científico concluyó que hay existen cuatro «civilizaciones extraterrestres maliciosas» en la Vía Láctea. Sin embargo, sostiene que enviarles mensajes no representaría un riesgo para la Tierra, ya que habría las mismas posibilidades de extinción que si el planeta es golpeado por un “asteroide catastrófico global”.

«La probabilidad de una invasión extraterrestre por parte de una civilización cuyo planeta enviamos mensajes es, por lo tanto, alrededor de dos órdenes de magnitud menor que la probabilidad de una colisión de un asteroide asesino de planetas», aseguró Caballero, quien apoya que se continúe utilizando la tecnología METI.

Para llegar a esa suposición tan concluyente, el autor señaló que partió desde la base de países que invadieron otras naciones en los últimos 50 años. Luego, tomó esos datos y los aplicó a la cantidad de exoplanetas conocidos y estimados, así como a la de exoplanetas potencialmente habitables.

Esa cantidad surge de la estimación del científico italiano Claudio Maccone, quien manifestó que podría haber hasta 15.785 civilizaciones en la Vía Láctea.

Una vez cruzada esta información, Caballero concluyó que es probable que en la galaxia haya menos de una civilización extraterrestre maliciosa que ya haya hecho viajes interestelares cercanos, lo que los convertiría en una civilización Tipo 1.

Por otra parte, el doctorando afirmó que si hubiera civilizaciones parecidas a las de la Tierra, serían 4,42. «0,22 civilizaciones de tipo 1 (capaces de viajes interestelares cercanos) y 4,42 civilizaciones si todas ellas fueran como la humanidad (todavía no somos un tipo 0)», explicó.

Sin embargo, adujo no estar seguro de si las cuatro civilizaciones sean iguales a las del ser humano, que se catalogan como Tipo 0. Las civilizaciones Tipo 0 no representan una amenaza porque no tienen la manera de viajar a otros planetas de manera recurrente.