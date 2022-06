Un grupo de alumnos de una escuela de Neuquén se organizó por WhatsApp hacerle bullying a una compañera. La situación se salió de control y terminaron amenazando con llevar armas a la institución y asesinarla. El hecho tomó relevancia una vez que se hicieron virales los macabros audios.

Se trata del colegio CEM 17 de Cipolletti, que hace días había sido noticia por la agresión de alumnos en la puerta, y en las últimas horas fue protagonista de un nuevo cruce entre alumnos. “¿Y si pinta matar a alguien en la escuela?”, indicó uno de los audios.

“Donde me llamen la re cago a tiros a la pibita de mierda, que no me joda a mí porque le rompo toda la cabeza y los anteojos, que no me venga a huevear a mí. Yo le voy a meter un tiro, así de corta”, decía otra de las chicas. Al escuchar eso, los padres de la víctima se contactaron con la institución.

Los directivos de la institución ya están al tanto de lo que pasó, pero no le pondría sanciones a los menores. Su padre, Germán, expresó su indignación respecto a lo sucedido: “Con esas expresiones frías, chicos de 13 años planificaban la intención de asesinar a mi hija”.

La menor fue víctima de burlas porque descargaban fotos suyas y hacen memes. Producto de esta situación, distintos padres se dirigieron a la escuela para tener una reunión y abordar el problema, ya que por vía judicial no se puede avanzar con el tema.