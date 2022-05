Milei: «Juntos por el Cambio me quiere excluir del sistema político»

El diputado de Libertad Avanza Javier Milei apuntó contra Juntos por el Cambio (JxC) después que no lo incluyeran dentro de dicho espacio. «O me quiere adentro y no me quiere afuera: me quieren excluir del sistema político», lanzó.

«Que la oposición me haya nombrado me parece un error conceptual cerca del autoritarismo. Es una muestra de flagrante debilidad«, consideró el legislador liberal.