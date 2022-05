«La vida conmigo ha sido muy generosa, no porque me haya permitido ver presidentes a Néstor y a Cristina, sino por ver que cuando se es presidente se pueden hacer las cosas e ir para adelante y nunca les tembló la pera a la hora de defender a los trabajadores y trabajadoras», disparó Máximo Kirchner.

Al participar de una actividad en homenaje a Eva Perón, a 103 años de su nacimiento, el diputado nacional explicó cómo conoció a Evita e hizo referencia a la interna del Frente de Todos: «Vengo de una familia peronista, pero con mucho debate. Si alguno se asusta con lo que ve ahora…».

Durante el acto en la ciudad de Los Toldos junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Kirchner completó: «La política es poder verse, debatir, pelearse y después amigarse. Para poder tener esas verdades relativas, necesitamos los ámbitos. Si fuera porque nos juntamos dirigentes y ganamos la elección digo ya, dónde hay que ir, pero lo importante es la política».

«Tenemos que entender que el desafió es muy complejo. Necesitamos que el pueblo recupere poder adquisitivo. Muchas veces quieren enfrentar a los trabajadores entre nosotros. No podemos permitirlo. Lo que hay que subir son los salarios. Lo que no hay que romper es la solidaridad entre quien tiene un trabajo registrado y quien no lo tiene», subrayó.

En ese marco, el diputado advirtió que «hay sectores que quieren enfrentar a los trabajadores formales que menos ganan con los compañeros trabajadores que tienen el salario anual complementario de las economías populares.

«No podemos dejar que nos enfrenten entre nosotros y entre nosotras. En todo caso, lo que está alto no son aquellos compañeros que son parte de políticas públicas necesarias, muchas veces, siempre casi, en los medios de comunicación, vilipendiadas, maltratados, maltratadas. Sino que lo que hay que subir son los salarios», apuntó.

A su turno, el gobernador bonaerense pidió «no descansar hasta que se recupere lo perdido», y precisó: «Para el gobierno de la provincia, donde hay una necesidad hay un derecho, y donde hay un derecho hay una obligación de quienes tenemos papeles y responsabilidades. Nadie se puede olvidar para qué ganamos las elecciones».

«Hay que hacer valer esos derechos. Y no podemos descansar ni un solo día hasta que haya dignidad, hasta que se recupere lo perdido, y nuestro pueblo tenga por delante este futuro. El recuerdo de Evita tiene que picarnos para que sigamos caminando», sentenció.