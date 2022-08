Martín Bossi reveló la determinación que tomó cuando empezó a circular el rumor de que estaba en pareja con Morena Beltránf. «La llamé a Morena y me dijo que le explotó el teléfono«, contó el humorista en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece) cuando le consultaron por el supuesto romance con la joven periodista deportiva.

Fer Dente y Martín Bossi visitaron Socios del espectáculo para hablar de Kinky Boots, la obra que protagonizan en el Teatro Astral. Pero obviamente no fue el único tema que charlaron en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Entre otros tópicos, Bossi fue consultado por el supuesto romance que se rumoreó que tuvo con Morena Beltrán.

«Es vintage desmentir romances y es una falta de respeto para la piba si es que estoy con ella«, empezó algo molesto el humorista. Lo que no esperaba Bossi es que Fer Dente lo mandara al frente: «Él no la conocía pero la contactó para pedirle disculpas por si le había generado un inconveniente«.

Continuando con su relato, Martín Bossi reveló qué le dijo su madre cuando el rumor sobre su relación con Morena Beltrán comenzó a circular con fuerza: «La llamo a mi mamá y ella me dice ‘Martín es chiquita para vos’«. En ese sentido, el humorista agregó que ella sabe que «el noventa por ciento de las cosas son ficcionadas».

«La llamé a Morena y me dijo que le explotó el teléfono, tiene 23 ella…. me dijo que estaba todo bien y prometió venir al teatro«, agregó Martín Bossi como para darle un cierre definitivo al tema. Cabe recordar que el humorista también fue vinculado sentimentalmente con Alina Moine, a la que definió como su «amiga».

Martín Bossi cruzó a Karina Iavícoli: «Es un insulto»

Después de escuchar los comentarios de Bossi, la panelista de Socios del espectáculos aseguró que el humorista era un «negador serial de amores». Pero esto no le gustó nada al imitador y cruzó a Karina Iavícoli con dureza: «No, que me digas negador de amores es un insulto para mí«.

«Cuando yo encuentre el amor se los voy a contar con mucha felicidad«, agregó sincero Martín Bossi. Por su parte, la panelista de Socios del espectáculo solo atinó a reírse y optó por hacer silencio mientras el humorista seguía hablando del supuesto romance que mantuvo con Morena Beltrán, una de las periodistas deportivas más destacadas del último tiempo.