Una mujer de 32 años, que trabajaba como taxista en la ciudad misionera de Posadas, fue hallada sin vida en un pozo y con sus manos atadas. Tras estar dos días desaparecida, y luego de que su auto apareciera incendiado, la Policía encontró su cuerpo y ahora intenta dar con los autores del aberrante homicidio.

Claudia Benítez había sido visto con vida por último vez el martes por la mañana, por lo que era buscada intensamente por efectivos policiales. El cadáver fue hallado en un pozo en la zona del Parque Industrial, en proximidades del paraje Nemesio Parma, al oeste de la capital de Misiones.

Los investigadores, por el momento, están detrás de dos hipótesis: una apunta a una supuesta mala relación con su marido, mientras que otra a un accidente de tránsito que tuvo con otra mujer. Según su hermana, esta última la amenazó de muerte y podría ser responsable del asesinato.

Aida Vaztique, compañera de Claudia, contó en diálogo con el portal Misiones Online: «Ella sufría algún tipo de maltrato verbal en su casa. Nos contaba cosas de su marido. Creo que ninguna mujer merece pasar por ese tipo de violencia. Es fuerte, difícil de explicar».

Además, reveló que tenían un grupo de WhatsApp con otras taxistas por precaución: «A raíz de un hecho de inseguridad que sufrió un compañero, tomé la decisión de armar un grupo con todas las chicas que trabajamos, más que nada para mantenernos seguras y seguir el rastro de cada una».

En ese contexto, reveló una charla que mantuvieron en la noche del lunes: «Me escribió y me dijo ‘Aída, te tengo que mostrar algo’. Yo le dije que sí, que me muestre, pero nunca más me respondió. Eso fue a las 22:06 y no supe más de ella».

El caso tiene en vilo a todo Misiones desde hace dos días y el hallazgo del cuerpo generó una enorme conmoción. Según precisaron fuentes cercanas al caso, será clave la autopsia para determinar las causas de la muerte y en los próximos días habrá diferentes interrogatorios para llegar a los autores.