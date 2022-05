La familia de Guadalupe de la Cruz, la nena que necesita tratar su enfermedad en Barcelona, respondió a las quejas de las y los vecinos que colaboraron con la compra de una porción de locro, el pasado 1 de mayo, para costear el tratamiento de la niña.

“Tuvimos problemas con el producto final, con lo que se le entregó a la gente. Recibimos vaias quejas y yo me acerque a ver que se entregaba. Y no era vistoso lo que se veía”, dijo a este diario, Elba Vogarini, mamá de Guadalupe.

“No sabíamos que era peor, si decirles que no se llevaran la comida porque los dejábamos sin almuerzo o entregarlo”, agregó la mujer.

“Pedimos disculpas a la gente porque no era lo q queríamos entregar. No valía 800 pesos esa porción”, añadió la mujer, quien explicó que había donaciones de puré de tomate y carne de cerdo que no se encontraba en el locro que se entregó a la gente.

“Cuando estuve en la entrega, trajeron una olla llena y no podíamos servir la carne, estaba en el fondo y no la podíamos sacar”, contó Elba.

Consultada sobre si iba a pedir algún tipo de explicación al Ejército sobre la situación, la mujer indicó que “no tengo tiempo para ponerme investigar. A simple vista se ve que algo pasó. Si ellos tienen que dar alguna explicación, la darán si lo consideran”.

Y aclaró que lo sucedido “no puedo pasarlo por alto. Por eso, decidimos que el locro del 25 de mayo no se va a hacer con los militares. Veremos si conseguimos los colaboradores porque es una tarea que necesita mucha organización”.

Viaje

Elba se encuentra en Buenos Aires, donde Guada realiza su quimioterapia como parte del tratamiento. “Ella está tranquila, sin dolor. Si dios quiere mañana a la tarde estaremos volviendo a Sana Rosa”, detalló la mamá.

“Estamos intentando resolver los trámites para realizar el viaje –continuó Elba-, hoy tenemos una consulta con el hospital de España. El viaje sería en los próximos 15 días,

pero hay que ver el estado de salud de Guada para ver cuando viajar”.

María Guadalupe de la Cruz, de 7 años, padece un cuadro avanzado de neuroblastoma, un tipo de cáncer. Debe realizarse un tratamiento de inmunoterapia en el Hospital Juan de Dios, de Barcelona, y para ello debe reunir unos 40 millones de pesos. Para reunir ese monto, se realizan numerosas actividades en toda la provincia.

“Estamos en las 19 millones y pico, hoy creo que se vamos a completar la mitad. Con ese monto vamos a pedir el comprobante a España para transferir y señar el tratamiento”, manifestó Elba. “El resto del tratamiento me lo pueden financiar y seguiremos trabajando”, concluyó.

Para este fin de semana, está previsto mañana un baile en la Colonia Santa Teresa, la venta de asado con cuero en la Rural de Santa Rosa el domingo, una mateada en el “Abrazo Remansero” la plaza Martín Fierro, donde se venderá una nueva rifa con 10 premiso (la mayoría electrodomésticos).

Además, la semana que viene se realizará un bingo en Ataliva Roca y está prevista una

cena show para el sábado 14.

Para más información y colaborar con la campaña, la familia tiene una cuenta de Facebook con el nombre “Juntos por Guada 40 millones”.

Fuente: El Diario