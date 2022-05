La vicepresidenta Cristina Kirchner dejó una serie de frases contundentes sobre distintos temas como el capitalismo, el FMI, el peronismo, sus dos mandatos, el poder mediático, la Justicia y la Constitución durante su ponencia doctoral titulada «Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática», después de recibir el título académico, una estola y una medalla, como parte de la distinción por ser «la primera mujer electa por el voto popular en dos mandatos».

Las definiciones de Cristina Kirchner

«Me siento, me sentí y me sentiré siempre parte de un proyecto colectivo que cumplió una hazaña institucional y democrática después de 2001 donde todo voló por los aires».

«Una cosa es el mérito y el esfuerzo individual y otra cosa es la meritocracia, que es una deformación del concepto de mérito».

«Si el Estado no existiera esta universidad y tantísimas otras no existirían. Cuando se habla del Estado hay que bajarlo a tierra».

«Cuando uno tiene ideas de la distribución social y de la distribución del ingreso se dice que se es zurdo, pero eso se terminó. Es capitalismo. Como peronistas el capitalismo de Estado no es novedad».

«En términos de eficiencia para incluir trabajadores al sistema de producción capitalista el mejor es el de China, que incorporó cantidad de hombres y mujeres a la producción».

«Hoy los estados carecen de instrumentos adecuados para dar respuesta a los intereses de la sociedad y es impresionante la concentración de la riqueza en el mundo».

«Si algo demostró la pandemia es que el discurso que el Estado molesta y no sirve, quedó demostrado que si estamos vivos todavía es porque hubo estados que pusieron plata en los laboratorios para que se investigara y se descubrieran las vacunas. Qué les voy a contar. Lo vimos todos».

«Nadie se vuelve bueno y generoso porque pasamos una pandemia. No es un problema de buenos y malos sino de intereses como en todos los órdenes de la vida. No tenemos que tener miedo a la palabra intereses. Cuando uno lo asume tal vez tiene que hay otra mirada de la vida, de las cosas y del Estado también».

«Hace cinco años todavía no estaba el Fondo Monetario interna, sí había sido el país que tomo mas deuda en el paso tanto que los que se la prestaron 17:57 Si había habido tarifazo, dos devaluaciones, y el ministro de economía sostenía que el dólar tenía una brecha con el blue, por lo que se devaluó y se dijo que no se trasladaba a los precios».

«En esos cuatro años (2016/2019), que se agravó cuando recurrieron al Fondo, se hicieron todas las cosas que los distintos sectores económicos me habían pedido a mi y a Néstor en nuestros 12 años de gobierno. Me lo pedían todos los años en la reunión de la Bolsa de Comercio».

«Sería bueno que además de repartir la Constitución, como hicieron el otro día, la leyeran porque ayuda un montón. El artículo 4 habla de los ingresos del Estado nacional que se conforman con derechos de importación y exportación, rentas del y además todas aquellas contribuciones que establezca el Congreso, ese es Alberdi».

«Si me dieran a elegir me quedo con la Constitución peronista pero si me dan a elegir entre la de reforma del 94, me quedó con la Constitución del 53, la de Alberdi, vaya si tenemos coincidencias con algunos sectores».

«Un segmento de los trabajadores son pobres y esto nunca había pasado. Hay un modelo de producción política de concentración y de salarios bajos. Modelo de producción con bajos salarios. No voy a hacer nombres pero hay economías de países cercanos de esta naturaleza».

«Hay que tener dólares pero si tengo bajos salarios y además me faltan dólares».

«La insatisfacción democrática que tiene a la gente mira al Estado en sus tres poderes, y ve una corte de cuatro personas que deciden sobre la vida, la libertad y el patrimonio de ellas, ve a dos personas que fueron elegidas».

«Estuve ocho años en la Casa Rosada atajando penales».

«Dicen que las mujeres somos histéricas, ellos son los hormonales».

«Elegí a un Presidente que no representaba a ninguna fuerza».

«La designación fue un acto inteligente».

«La economía bimonetaria es el principal problema de la Argentina».

«Yo no le pegué a nadie ni nadie me pegó, lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es una pelea. Acá no hay pelea, hay debate de ideas. Pelea es un sustantivo femenino. Debate es masculino. No creo en las casualidades, para nada».

«Que nadie se haga la víctima, que acá las únicas víctimas son los que no llegan a fin de mes, los que no tienen laburo, los que no tienen para darle de comer a sus hijos. Y por eso tenemos la obligación de debatir y discutir, no la Boleta Única. Cómo hacemos para devolverle a la gente la esperanza y los anhelos, porque esa es mi mayor preocupación y también mi mayor sensación de amargura: la confianza que nos depositaron, los anhelos, las esperanzas. La verdad que creo que no le estamos haciendo honor a todo eso».