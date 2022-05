Bonino explicó que al haber adquirido mucha trascendencia el caso de Dupuy, la repercusión hizo que la cantidad de denuncias o presentaciones aumentara considerablemente. “Esto genero una avalancha de denuncias, de presentaciones, de demandas que a nosotros, titulares de los organismos de protección, nos obligó a renovar ciertos acuerdos que teníamos con otros actores del sistema, que lo integran todas aquellas instituciones o actores que trabajan con niñas, niños, adolescentes, educación, salud, clubes, asociaciones civiles que trabajan con pibes”.

“Estos son aquellos casos, lamentablemente, paradigmáticos que movilizan, no solo a la sociedad, sino también a los organismos que trabajan en la temática. A modo de ejemplo, la dirección general de niñez, dolencia y familia, antes de ese hecho ingresaban 20 demandas de intervención semanales, a partir de este hecho empezaron a ingresar 60 o 70”. Sin embargo, aclaró que hoy en día ese índice ha bajado.

Asimismo, mencionó con que cantidad de chicos trabajan, “la dirección general tiene, aproximadamente, intervención directa y actual en 3000 situaciones de vulneración de derechos, es decir, 3000 mil pibes o pibas en la provincia. Por supuesto que no todas son grave, ni todas implican maltrato físico. Un pibe que no recibe la vacunación tiene su derecho a la salud vulnerada, un pibe que no va a la escuela tiene su derecho a la educación vulnerado”.

Por otro lado, indicó que “hoy la provincia de La Pampa tiene aproximadamente 100 chicos y chicas sin cuidados parentales, es decir, con medidas excepcionales que han tenido que ser retirados de su grupo biológico de origen”.

ADOPCIONES EN LA PAMPA

Bonino explica que tanto en la provincia, como en el país, hay una gran falta de postulante para las denominadas adopciones tardías, que son niños de entre 8 y 13 años que no son adoptados porque no hay inscriptos registrado. Detalló que el 85% de los inscriptos para posibles adopciones son para niños o niñas menores a 4 años, sin hermanos y sin problemas de salud.

“Hoy en La Pampa se encuentra con varias convocatorias públicas, para niños de 10, 12, 13 años, porque son niños que están en situación de adoptabilidad, pero no hay familias inscriptas en el registro” cerró Bonino.

Fuente: InfoPico