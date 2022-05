Gustavo Cerati siempre mantuvo un perfil muy bajo a la hora de hablar sobre política. Incluso muchos de sus seguidores y fanáticos le pusieron el mote de «antikirchnerista». De todas formas, el talentoso cantante y guitarrista tiene una curiosa historia junto a Cristina Kirchner, con quien incluso comparte una foto.

El 15 de mayo de 2010, un día como hoy, Cerati sufrió un ACV (accidente cerebro vascular) luego de dar un concierto en Colombia. Cuatro años más tarde, el 4 de septiembre de 2014, murió tras una larga internación. En En este diario repasamos uno de los mitos más resonantes que tienen que ver con el perfil antikirchnerista que le adjudicaron al músico, a raíz de una entrevista que el líder de Soda Stereo le dio a una periodista de Colombia, en 2009.

Por aquel entonces, la conductora Inés María Zabaraín le consultó: «¿Usted está de acuerdo con que los artistas tomen posiciones políticas?». «A mí no es lo que más me gusta. El arte no me interesa si está mezclado con la política. Hay gente que lo hace bien. Yo tengo demasiada confusión en mi cabeza como para decir: ‘Esto me gusta, esto no me gusta'». Y profundizó: «Fui a Cuba y hay cosas que me gustan y otras que me parecen horrendas. Vuelvo a mi país y te digo lo mismo, diferentes cosas. Es decir, los políticos me cuestan. No están cerca de mí, no tengo amigos ahí. Les deseo lo mejor, pero siempre uno se termina encomendando a ellos, que hacen de todo», agregó Gustavo, a modo de reflexión.

Luego, la periodista le preguntó «¿cómo le ha ido a los argentinos con una mujer presidente?», en referencia a Cristina Fernández de Kirchner, quien había sido electa en 2007. «Yo pienso que siempre nos va mal, ja», respondió Cerati. Aun así, aclaró que el entonces gobierno presidido por la mandataria «es mejor que muchas otras cosas que han ocurrido. A mí me gustó eso de que sea mujer, por ahí tiene otra sensibilidad. Está bueno…». Y agregó: «Pero Margaret Tatcher era mujer y la sensibilidad era terrible».

Benito Cerati y una aclaración clave para desmitificar la idea de que Gustavo Cerati era antikirchnerista

El 19 de mayo de 2019, tan solo unos días después de que Cristina Kirchner anunciara a Alberto Fernández como candidato a presidente en las elecciones, Benito Cerati -hijo del músico- manifestó en Twitter su apoyo para el Frente de Todos: «La fórmula FF me devolvió las ganas de coger, quién se prende». Tras recibir varias críticas de usuarios antikirchneristas, el joven indicó: «Cuando dicen ‘Cristina es la más corrupta’ disculpen pero yo no puedo evitar REÍRME. Asumió uno infinitamente peor, con procesamientos previos (que vienen de familia), las pruebas están». Y agregó: «Solo que, claro, tienen todo de su lado y salen impunes».

Asimismo, el artista de 28 años desmitificó la idea de que su padre fuera antikirchnerista, aclarando que no la odiaba. Incluso, se refirió a la entrevista que la periodista colombiana le hizo a Gustavo en 2009. «Se agarran de esa entrevista que le hizo esa conserva de Colombia corriéndolo con el temita de Cuba y la perpetuación en el poder cuando él todo lo que dijo fue ‘me parece bien que sea una mujer y me parece que estamos MEJOR QUE ANTES».

El 16 de julio de 2019 y antes de que se llevaran adelante las elecciones presidenciales, Benito volvió a apoyar la candidatura del Frente de Todos en Twitter y un usuario antikirchnerista lo atacó: «Tu viejo se retuerce en su tumba y se vuelve a morir si ve q apoyas a esos kkk». Una vez más, el joven músico le retrucó de manera picante y aseguró: «Pero él simpatizaba con los K».

Creer o reventar, el contundente triunfo de Alberto y Cristina en las elecciones del 2019 ante Mauricio Macri fue celebrado con una canción del propio Gustavo Cerati. Al ingresar al escenario que se montó en una imponente Plaza de Mayo, el Presidente y la Vicepresidenta ingresaron con el hit «Déjà vu», en referencia al regreso del kirchnerismo al Gobierno Nacional.

Gustavo Cerati y la foto con Cristina Kirchner

El 20 de diciembre de 2007, en el marco de la gira «Me verás volver» que Soda Stereo realizó en Latinoamérica y Estados Unidos, Cristina Fernández de Kirchner recibió en la Casa Rosada a los miembros de la banda: Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti. A modo de homenaje, y durante 40 minutos, charlaron de diversos temas: principalmente, acerca de la gira que los artistas realizaron por diversos países. Además, la Presidenta los invitó a recorrer algunos espacios del imponente edificio. Durante aquella visita, la mandataria y los músicos se tomaron una foto en el despacho presidencial que quedó eternamente en el recuerdo.