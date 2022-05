En el medio del expediente hubo un papelón: el ministerio de Salud dijo que esa Guía era incumbencia de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad. Pero esa secretaría informó que nunca intervino en la aplicación de la Guía..

El expediente en la FIA se inició por la presentación, en esta en Fiscalía, de las integrantes de la Mesa de Emergencia de Género

solicitando que “el Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa, en las áreas correspondientes, incluya dentro de sus protocolos la Guía de Actuación para el Abordaje de la Violencia de Género en el Ámbito intrafamiliar”.

Las autoras -se conoció en el trámite- de la Guía, la médica Graciela López Gallardo (Magister en Salud Publica y Especialista en Violencia Familiar) y la enfermera María Angélica Lucero, presentaron la “Guía” ante el Ministerio de Salud en junio de 2020. Esa guía “se construyó en el marco de un curso de capacitación con perspectiva de Género, a instancias de vuestro Ministerio” según surge del sitio web oficial del Ministerio de Salud.

La FIA envío oficio al Ministerio de Salud para que informe, debido a las facultades otorgadas mediante la ley provincial n° 3312, «llevó adelante medidas para la implementación de la “Guía” contestando el organismo mediante oficio N°89/2022».

El Ministerio de Salud eludió una respuesta e invocó que la incumbencia es de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, en razón de su especificidad o “particular competencia”. Sosstuve que «es una instancia insalvable (la Secretaría) para que el Ministerio decida la implementación de la “Guía” por entender que impondría ‘un documento cuya formación y protocolización corresponde a otro ámbito jurisdiccional” en razón de la competencia otorgada por la Ley Provincial Nº 3312′».

Cuando se consultó a la Secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad con el objeto de que informara si llevó adelante medidas para la implementación de la “Guía“, ese organismo respondió que «no participó, ni intervino en la solicitud de confección, como tampoco en el elaboración ni en el desarrollo de la Guía…”

La FIA EN ESA instancia consultó a la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de

Violencia de Género (CONSAVIG) con el objeto de obtener un opinión fundada del tema.

La CONSAVIG afirmó que «es de inusual gravedad que en el Ministerio de Salud de la Provincia de La Pampa no exista una protocolo de actuación vigente, independientemente de que en su redacción haya participado o no el área de género provincial. Participación que, por otra parte, no surge del marco normativo como obligatoria”

Esa Comisión nacional (creada el 21 de febrero de 2011) tiene como “objetivo implementar en conjunto con organismos nacionales, provinciales y municipales y organizaciones sociales, las tareas vinculadas con la elaboración de sanciones a la violencia de género establecidas por la ley Nº 26.485 de «Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales» en sus diferentes tipos y modalidades. También es cometido de esta Comisión desarrollar tareas de asesoramiento que resulten necesarias para la implementación de la mencionada ley conforme a la normativa nacional e internacional”.

El fiscal Juan Carlos Carola sostiene que se envió copia del dictamen de la CONSAVIG, a la Secretaría General de la Gobernación y a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos a los efectos que estimen corresponder y en caso de considerarlo necesario comunicara su decisión a esta fiscalía. Cumplido esto, la FIA archivó el expdiente.

En la resolución señaló: «recomendar a los organismos involucrados dar efectivo cumplimiento a lo dictaminado por la CONSAVIG a fin de observar lo dispuesto en la Ley Provincial N° 2550 (Violencia Doméstica) y la ley Nacional 26485».

Fuente: El Diario