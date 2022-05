Por otro lado, también hay que indicar que a mediados de mes comenzará el certamen de la segunda divisional de la Liga.

Durante la primera fecha, el último campeón, Costa Brava debutará ante Alvear FBC en el Monumental de Intendente Alvear.

A su vez, All Boys de Trenel será local frente a Racing de Castex; mientras que, por otro lado, Sportivo Realicó recibirá en su cancha a Ferro de General Pico.

además, Sportivo Independiente jugará frente a Ferro de Alvear en General Pico. Asimismo, Juventud Regional se enfrentará como local a Matienzo de Ingeniero Luiggi.

Finalmente, Estudiantil de Castex recibirá en su casa a Cultura Integral de la localidad de Colonia Barón.

Primera fecha de la Liga Pampeana

Fuente: InfoPico