Nélida Decristófano de Orzaocoa había cumplido 100 años el último enero. Murió sin haber perdido nunca la esperanza de encontrar a su nieto o nieta desaparecida durante la dictadura. Soñaba con recibir a su nieto o nieta con una tallarinada, y con la Banda Sinfónica de Santa Rosa en la plaza San Martín, donde ella pensaba cantar con el coro.

«Sueño con encontrarte muy pronto. Cuando vuelvas con nosotros haremos una gran fiesta en la plaza principal de la ciudad. Con una gran tallarinada como la hacía la abuela Berta. Participará la orquesta sinfónica de Santa Rosa y yo cantaré ‘Agitando pañuelos’. Un gran abrazo para mi nieto o nieta», decía hace tres años en el video que grabó para Abuelas de Plaza de Mayo.

Nélida es la madre de Carlos «El Vaco» Orzaocoa, un pampeano que vive en Córdoba y participa en organismos de derechos humanos, y suegra de Mercedes Gómez, desaparecida embarazada de cuatro meses en marzo del ‘75.

Los restos de la Abuela de Plaza de Mayo de La Pampa serán velados en la sala 5 de la CPE. El cortejo fúnebre saldrá de allí a las 17.30 horas de este martes, hacia el cementerio local.

La búsqueda de la hija o hijo del pampeano Carlos «Vasco» Orzaocoa y María de las Mercedes Gómez continuará, ahora sin Nélida. La madre permanece desaparecida, como niño o niña que nació en cautiverio. La madre secuestrada el 21 de marzo de 1975 en la vía pública en de Córdoba. El niño/a debió nacer entre mayo y junio de 1975.

En un acto en Santa Rosa, hace unos años, Nélida dejó su mensaje. «Seguramente que eran ideas demasiado progresistas para la época, pero por qué no dialogaron con ellos. No. Era mejor matarlos para que el mundo no conociera sus pensamientos. ¿No sabían que la vida la da el amor y que nos vamos de este mundo cuando Dios lo dispone?», se preguntó entonces.

«Yo no podré entender nunca la mente de los represores. Eran personas instruidas que habían estudiado en establecimientos prestigiosos. No se arrepintieron. Se les otorgó todos los medios de defensa cuando los juzgaron, cosa que ellos no hicieron con sus víctimas», completó.

Hace tres años, cuando fue a votar, alegre, también habló. “La verdad es una lucha que estamos haciendo toda la familia. El padre, la hermana, los primos, todos están luchando por encontrar a ese hermano, a ese nieto que tanto queremos. Si por desgracia se me termina la vida antes, yo sé que va a ser una mujer o un hombre maravilloso, como fue su madre y como es su padre, que vive y que está luchando por su hijo”, dijo esa vez.

Con la confirmación de su fallecimiento, los mensajes de tristeza y dolor se multiplicaron.

«Su dulzura, sus ganas de vivir, su compasión para los otros, su siempre bien pensada mirada hacia todos, es un legado. Te vamos a extrañar Bocha, tía querida. Necesitamos más de todo eso en este mundo. Buen viaje. Seguro va a ser el mejor», la despidió una sobrina, María Leticia Decristófano.

Por su parte, el Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados/as de la CPE participaron el fallecimiento de Nélida, una mujer que durante años integró activamente la militancia en esa entidad. «Su presencia siempre resultó un ejemplo para quienes, desde diversas actividades y responsabilidades, protagonizan diariamente la solidaridad activa. La misma actitud que la llevó durante años a buscar a su nieto o nieta, sin poder concretar su sueño y el de numerosas personas y entidades de derechos humanos que la acompañaron», señalaron.

El gobernador Sergio Ziliotto despidió a una «mujer valiente y luchadora, ejemplo de compromiso y amor». «La lucha por los derechos humanos, vulnerados durante la oscuridad de la dictadura, fue impulsada y sostenida por la valentía de mujeres como Nélida, ejemplo de compromiso y amor. La despedimos sabiendo que vamos a extrañar su fuerza y sabiduría», expresó.

También la Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa lamentó el fallecimiento de la Abuela de Plaza de Mayo de La Pampa, y acompañó a su familia en este doloroso momento. «Nélida fue una luchadora comprometida con la búsqueda de su nieta/o», destacó el organismo oficial.

Una lucha inquebrantable

Ana Inachaurraga y Marcos Giménez, con Mariana Orzocoa y Carlos, realizaron un video que reflejó la búsqueda incansable de la familia.

«Gracias por abrirme las puertas de tu casa…simplemente por haber sido tan maravillosa y generosa. Por tu tenacidad del quedarte en esta vida un tiempo más… Cada mensaje, de lucha social, por quienes menos tienen… Tu inmenso corazón cantará siempre», la despidió Inchaurraga.

Fuente: El Diario