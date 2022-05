La formación de nueve vagones arribó el jueves por la noche a la capital pampeana en el marco de una recorrida por todo el país, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y estará hasta el 5 de junio. En ese lapso, ofrecerá diferentes servicios de atención médica gratuita.

Su visita volvió a poner en agenda la esperanza por el regreso del tren de pasajeros, algo muy esperado por la población pampeana. «Volver a escuchar el sonido o ver que habían limpiado las vías para que pase sin problemas realmente trae nostalgia», reconocieron vecinos y vecinas en diálogo con este diario cuando llegó el Tren Sanitario, en alusión al tren de pasajeros que una vez supo llegar hasta la ciudad.

Su posible regreso había sido analizado en una reunión entre el gobernador Sergio Ziliotto y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Allí se acordó trabajar de forma coordinada para extender los ramales hacia el interior y se estableció como primera etapa extender el servicio de pasajeros desde Ciudad de Buenos Aires hasta Pehuajó.

Material rodante.

Con respecto a la actualidad del tema, fuentes de Casa de Gobierno consultadas por este medio explicaron que el regreso del tren de pasajeros «está en la agenda del Gobierno nacional, lo tiene el ministro Guerrera». Sin embargo, indicaron que «está circunscripto a que se consiga más material rodante, porque no hay para asegurar un servicio que tenga sustentabilidad y seguridad de que no se va a quedar en el camino por el hecho de que no haya material rodante».

En esa línea, recordaron que hubo una firma con China para la provisión. En diciembre del 2020, el presidente Alberto Fernández, rubricó cuatro acuerdos por 4.695 millones de dólares para reactivar tres líneas ferroviarias y la adquisición de material rodante para transporte de pasajeros en 13 provincias, entre ellas La Pampa.

De todas maneras, hasta el momento no ha habido conversaciones con Nación sobre este tema. «Estamos terminando de ver cómo cerramos el tema del inmueble de la nueva Terminal de Omnibus en Santa Rosa para firmar el convenio», explicaron.

Las fuentes consultadas destacaron que la cuestión de las vías no sería un problema. «Nación reparó los dos cortes que se produjeron en la Provincia de Buenos Aires por las inundaciones, y el hecho de poner sobre esta vía, inicialmente preparada para trenes de mucho peso, coches motor o livianos es una cuestión secundaria», indicaron.

«Hoy por hoy pasa por la cuestión del material rodante. Esa es la actualidad de este tema», enfatizaron.

Experiencia.

El actual gobernador Sergio Ziliotto tiene experiencia en el tema. En la década de los noventa, fue el representante pampeano ante la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial.

En aquel momento, la provincia de La Pampa fue la única del interior del país que mantuvo el servicio de trenes de pasajeros interprovincial, acordando junto con la provincia de Buenos Aires. El servicio, que unía Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la capital pampeana, fue uno de los pocos que sobrevivió al cierre que se impulsó en aquel tiempo.

Fuente: La Arena