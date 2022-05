El violento descargo de Viviana Canosa: «¡No se metan conmigo!»

La conductora de televisión Viviana Canosa realizó un descargo desopilante, luego de ser tendencia en las redes sociales por difundir un meme y utilizarlo como un hecho verídico en su editorial sobre el éxodo de los jóvenes argentinos.

«Un pibe que dice basta como tantos millones y como tantos pibes que si tuvieran la posibilidad también se van a la mierda de la Argentina. Nosotros no queremos que se vaya nadie porque a esta Argentina la hacemos mejor entre todos», afirmó con seguridad Canosa, tras insertar al aire la publicación en la red social del streamer.

«No puedo pensar que hay tanto estúpido suelto en las redes. Era un tuit que escribió un boludo (…) Yo confío en la gente. ¿Cómo voy a pensar que me está mintiendo? A mí no se me ocurre», fue la inaudita justificación que hizo la mediática, tras ser tendencia en Twitter.