La Fiduciaria «Viviendas La Pampa» presentó dos ofertas para avanzar en la operatoria de compraventa de terrenos con el objetivo de saldar la deuda con la constructora de las 76 casas del Plan Urbanístico «Caldenia». Las propuestas varían si se adquieren terrenos con o sin infraestructura.

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Realicó, Arq. Maximiliano Menjibar, junto a concejales de la localidad, recibió al presidente del Fideicomiso, Sergio Pereda, para conocer las ofertas del Gobierno provincial para la adquisición de terrenos.

El funcionario municipal, en diálogo con el portal Infotec, recordó que los fondos obtenidos de esa gestión serán destinados al pago de la deuda resultado de la ejecución, no solo de las viviendas ya construidas en Caldenia sino también de la infraestructura de servicios en el sector.

«Lo que resta pagar corresponde a la infraestructura de servicios para los lotes municipales, ya que la mayoría del dinero que se utilizó para la construcción de viviendas está cubierta porque vino en gran parte de Nación y el pequeño porcentaje que tenía que poner la Municipalidad siempre estuvo al día» indicó el secretario municipal.

Y recordó que la comuna, con autorización del Concejo Deliberante puso a la venta alguno de esos terrenos como así también del corredor de servicios para achicar la deuda. Además, afirmó que el gobierno pampeano también hizo su aporte económico y aseguró que lo que resta por saldar se afrontará con la venta de lotes al Fideicomiso.

Dos propuestas

La Fiduciaria «Viviendas La Pampa» hizo dos propuestas a la gestión municipal de Viviana Bongiovanni sobre los terrenos ofrecidos para la negociación. Por un lado, están aquellos lotes con servicios que se encuentran ubicados junto a las 76 viviendas sociales, y por otro los 72 terrenos que corresponden a las cuatro manzanas restantes de ese predio, pero no cuentan con la infraestructura de servicios.

La primera de las ofertas fue la de adquirir 28 lotes con infraestructura de servicio y la otra comprarle a la Municipalidad de Realicó 79 lotes sin servicios. En ambos casos la cantidad de terrenos a adquirir coincide con el monto de la deuda a saldar y la cantidad de una u otra propuesta varía por el valor que tienen los terrenos que cuentan con todos los servicios a los que carecen de los mismos.

La próxima semana volverán a reunirse para definir cuál de las propuestas es la que el Ejecutivo, de manera conjunta con el Concejo Deliberante, acepta. Luego se deberá realizar la Ordenanza como último paso para definir la fecha de entrega de las 76 viviendas a las familias adjudicatarias.

Menjibar mencionó que el Fideicomiso apunta con esta compra, a través del IPAV, a impulsar una venta de carácter social similar a la que se lleva adelante desde el municipio.

La intención es brindar facilidades de pago para que las familias puedan adquirirlas y de esa manera dar respuesta a la demanda habitacional que existe en Realicó.

Entrega

El funcionario municipal no quiso aventurarse a dar una posible fecha de entrega de las 76 viviendas del Plan «Caldenia» a las familias adjudicatarias. «No quiero caer en la irresponsabilidad de dar una fecha que después no se pueda cumplir porque, como ya hemos dicho antes, hay muchas cuestiones que no dependen exclusivamente del Ejecutivo local», sostuvo Menjibar.

«Si les podemos decir -agregó- que la mayor parte ya se concretó y la semana que viene, si nos podemos poner de acuerdo con el Concejo, ya se va a definir cuál es la propuesta por la se opta para que salga la Ordenanza». A partir de esa ordenanza, estarían dadas las condiciones para dar fecha de entrega.

También confirmó que el municipio llegó a un acuerdo con el Ingeniero Gustavo Gondean, titular de GRG, una de las dos empresas que conforman la UTE (unión transitoria de empresas) que construyeron las 76 viviendas, para «congelar» el valor de la deuda por 30 días y a valores en pesos. Además, indicó que en los próximos días se firmará el final de obra.

Por último, Menjibar explicó que, una vez aprobada alguna de las dos propuestas, El Fideicomiso abonaría al municipio el valor de la operatoria y de esa manera la comuna afrontará el pago de la deuda con la constructora, que supera los 60 millones de pesos.

Esta operación entre ambos organismos, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados de La Pampa, mediante un proyecto impulsado por el legislador y ex intendente de Realicó, Facundo Sola, que intervino para tratar de dar una solución al problema.

Fuente: El Diario