Un hogar de niños de Lomas de Zamora quedó en el ojo de la tormenta luego de que un nene de 10 años denunciara que fue maltratado. El crudo relato fue filmado por un vecino, quien encontró al menor deambulando por la calle y dio aviso a la Policía.

Según detalló, desde que llegó al lugar ubicado sobre la calle Tropas al 1.300 fue maltratado de manera física y verbal. «Sos una mierda y sos un sorete'», fue uno de los insultos que acusó recibir el nene. «Ella (por la pareja del encargadp) aprovecha cuando él me pega a mí. Yo no le pego porque no le quiero pegar a la gente», añadió.

Además de mostrar marcas de golpes en uno de sus brazos, remarcó: «Desde que vine, me maltrataron un montón de veces. Me putearon y me pegaron». Por último, le pidió a los policías que no quiere volver al hogar porque, cuando está solo, le vuelven a pegar.

El video filmado por el vecino fue subido a Facebook y rápidamente se volvió viral, especialmente entre los vecinos de Lomas de Zamora. En los miles de comentarios que tiene el posteo, muchos pidieron organizar una movilización contra el hogar en cuestión.