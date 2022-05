Pablo Álvarez, el niño de 8 años que estuvo internado durante 9 días luego de haber sufrido una hepatitis aguda y fue sometido a un trasplante de hígado de un joven donante pampeano, fue dado de alta este último viernes. Fuera del Sanatorio de Niños de Rosario, una guardia de periodistas aguardaba la salida de Pablo. Vanesa -la mamá del niño- expresó su felicidad ante los micrófonos que la rodeaban.

«Fueron muchísimas las muestras de cariño recibidas. Una carta de sus compañeros de su escuela y un dibujito que me mandaron, pero que igual me lo llevo aunque no sepa de quién es. También le mandaron un video Di María (Ángel, el jugador del PSG que hoy se despidió del club) y un futbolista de Boca», comentó Vanesa.

«Él me decía que no aguantaba más, que se quería ir a su casa. ‘Mamá, hace un mes que estamos acá’ me dijo y justo en ese momento entró el médico y le dijo ‘bueno Pablito, te vas hoy», agregó la mujer.

La mamá comentó que la familia deseaba llegar a una vivienda para tener una recuperación más tranquila. Añadió que el deseo de ella es “descansar un ratito y después a hacer lo que él quiera».

“Pabito se va a su casa en unas horas” había adelantado el pediatra hepatólogo Alejandro Costaguta al diario La Capital. Se trata del especialista que condujo al equipo de profesionales que levó a cabo el exitoso trasplante.

Pablo Álvarez recibió un órgano hace 9 días, después de que le diagnosticaran una hepatitis aguda y su estado de salud se agravara. Todavía no pudo determinarse las causas que ocasionó la enfermedad. Fue el primer caso de hepatitis aguda infantil de origen desconocido que se registró en Argentina, después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzara un alerta por el aumento de casos de hepatitis fulminantes infantiles en Inglaterra sin que se pudiera determinar el origen.

Esta semana, Adriana Olave, la madre del joven Franco Vistarop Olave (18), quien fue el donante de sus órganos que salvaron la vida del nene rosarino de 8 años, dijo que eso fue «una caricia ante semejante dolor». También recibieron órganos una chica de Villegas (quien recibió un corazón), y otra chica de Santa Rosa y un chico de General Acha, quienes recibieron un riñón.

Adriana Olave contó la dolorosa situación que enfrentó con la muerte de su hijo Franco y el gesto solidario de donar los órganos.

«Ante semejante dolor es una caricia saber que salvó la vida de un nene de 8 años y dio la posibilidad de perpetuar una vida. Sigue dando vida», dijo.Confió que se comunicó con Vanesa, la madre del nene de Rosario, Pablo Álvarez, quien recibió el hígado de Franco. La familia rosarina expresó su intención de visitar La Pampa.

«Fran era así. Solidario, de ayudar a mucha gente. Era lo que él hacía. Es importante donar los órganos. Es un milagro que Pablito esté bien», explicó Adriana Olave.

En relación al trámite ante el INCUCAI afirmó que «para mí fue eterno». Pero en rigor «fue rápido», dijo.

Adriana Olave subrayó que nunca habló con su hijo sobre la posibilidad de donar los órganos. «Los decidimos con el padre. Por qué él era muy solidario», recalcó.

Fuente: El Diario