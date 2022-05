El intendente Luciano di Nápoli propició sin medias tintas la reelección del gobernador Sergio Ziliotto y respaldó absolutamente las advertencias que hacia adentro del Frente de Todos hace la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El jefe comunal aclaró que «no son tiempos para hablar de candidaturas, hay un montón de cosas por resolver y tenemos que solucionar infinitos problemas día a día». Pero ante la insistencia en distintitas entrevistas radiales que dio en la mañana de este jueves, tiró algunas puntas de sus simpatías y posicionamientos.

En LU 100 aseveró: «En términos personales, pienso que nuestro gobernador está haciendo una enorme gestión, pero lo digo despojado de cualquier interés o cuestión política. Ha sido así, ha transitado muy bien estos dos años de gestión, ha atravesado la pandemia y una coyuntura nacional muy compleja, ha sabido demostrar su capacidad de gestión».

La reelección de Ziliotto «creo que es lo mejor que le puede pasar al peronismo, pero no está hablado ni con el espacio, ni con el gobernador ni sé si es su decisión seguir o no seguir, ni creo que sea el mejor momento para hablarlo. La mejor persona que tenemos preparada hoy en el peronismo de La Pampa para conducir los destinos de la provincia es Sergio Ziliotto».

A di Nápoli le consultaron respecto de su propia reelección en Radio Kermés. Y dijo: «Falta muchísimo. Realmente. Tengo que sentarme primero con mis compañeros, mi equipo, mis grupos, después con otros sectores y ver qué va a suceder. Pero en términos políticos cada uno tiene que solucionar problemas, el primero es el inflacionario para ver cómo le hacemos la vida un poco más fácil a los argentinos».

Se explayó en ambas entrevistas sobre las diferencias de proyectos que parece haber dentro de la gestión nacional: «Estoy en total concordancia con lo que plantea la vicepresidenta, y es sano. Ponerle carga peyorativa a un debate interno no corresponde. Me parece algo lógico, no es malo. Entiendo que haya sectores que quieran fomentarlo, pero me parece una discusión sana, somos un frente electoral con visiones distintas de muchas cosas y enormes coincidencias en otras».

Señaló que «a nivel provincial pasa lo mismo y lo bueno es poder decirlo y plantearlo, después cada cual interpretará las formas o los lugares en que eso se dice».

Consideró que «el planteo de Cristina fue clarísimo y llegará el momento electoral y se definirá democráticamente dentro del Frente si tiene que ir tal o cual, sino sería un unicato, no podemos estar de acuerdo en todo. Hay que avanzar hacia un país que pueda desendeudarse, generar trabajo, reconstruir su aparto productivo, favorecer a los sectores vulnerables y no volver para atrás con la derecha que ya sabemos lo que pasó cuando gobernó cuatro años», completó el intendente.

Fuente: El Diario