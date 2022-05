Tini Stoessel comenzó con su serie de shows en Buenos Aires tras la internación de su papá. Anoche se presentó en el Hipódromo de Palermo y en su extenso repertorio se acordó de Sebastián Yatra, con quien estuvo de novia durante un año.

Entre ellos las cosas no terminaron de la mejor manera y sus fans creían que no iba a cantar “Quiero volver”, la canción que grabaron en 2018. Finalmente, la artista entonó el hit y hasta dejó la voz del colombiano. “Tini no te vayas”, pronuncia el músico en una estrofa.

“Yo solo quiero volver, quiero volver, quiero darte besos hasta el amanecer. Yo contigo quiero desaparecer, todavía no me he ido y ya quiero volver”, reza el estribillo, que fue coreado por todos los presentes en el concierto, que contó con un gran ausente: Rodrigo De Paul. La nueva pareja de Tini no pudo asistir por sus compromisos deportivos en Madrid, pero pronto se reecontrarán.

Tini Stoessel y una gran apuesta artística para sus shows en el Hipódromo

Tini Stoessel prometió una experiencia única para los fans que disfrutarán de sus recitales en el Hipódromo. Cantará sus últimas canciones y hará un repaso por su gran carrera. También habrá invitados nacionales e internacionales. Tras la presentación de este viernes 20, todavía le quedan el sábado 21, domingo 22, y el 27 y 28.

Sebastián Yatra habló en medio del romance de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel ya se olvidó de Sebastián Yatra, con quien mantuvo un romance de un año. Ahora está muy feliz junto a Rodrigo De Paul y, pese a que intentaron mantenerlo en secreto lo más que pudieron, en los últimos días aparecieron sus primeras fotos juntos.

En medio del furor por el que muchos consideran el romance del año, Sebastián Yatra dio una entrevista donde contó cómo se encuentra su corazón hoy y hasta sorprendió al revelar un deseo que lo tiene muy ilusionado.

“Mi corazón está en paz, está tranquilo y dejando que la vida me lleve por donde tiene que transitar”, le confió el cantante colombiano a People, y reconoció que le encantaría ser padre. “Eso va a ser muy lindo en todos los sentidos”, precisó. Por ahora, la puerta de su vida sentimental está cerrada bajo siete llaves, aunque sus fans creen que sigue disfrutando de su soltería.

La separación de Tini Stoessel y Sebastián Yatra

El romance, que se confirmó en mayo de 2019 a través de un posteo que hicieron ambos en sus redes, terminó abruptamente poco antes de cumplir un año. Así lo comunicaron en una carta, que dejó más dudas que certezas.

“Hola.. queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina… Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”, expresó la cantante.

En aquel entonces, los artistas llevaban varios meses sin verse por culpa de la cuarentena por el coronavirus. Los rumores de un affaire entre Yatra y Danna Paola también le hicieron daño a Stoessel, que estuvo muy triste por la ruptura.