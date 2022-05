La Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia aprobó por unanimidad el proyecto de ley por el que se crea el Programa para la visibilización, detección, abordaje, prevención y erradicación de la violencia obstétrica.

«Se trata de un sistema de políticas públicas tendientes a la visibilización y erradicación de la violencia obstétrica. Sin estadísticas reales, los reclamos de las mujeres quedan relegados a simples quejas o situaciones aisladas, aunque son cuestiones cotidianas», manifestó la diputada Lilia Caimari.

«Con este proyecto vamos a evitar muchas atrocidades de profesionales que por tener un título se llevan al mundo por delante», comentó Silvia Larreta.

Andrea Valderrama dijo que «el momento de parir es uno de los más importantes y de mayor vulnerabilidad para las mujeres. En ese contexto, se naturalizan prácticas que generan angustia».

Por su parte, María Laura Trapaglia pidió que «esta ley sea reglamentada a la brevedad, y que sea una política pública».

Biocombustibles

En forma unánime se aprobó también el proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial que interceda ante el Gobierno nacional para elevar el porcentaje de corte del gasoil con biocombustibles con el fin de asegurar su abastecimiento.

Ardohain expresó: «No es que no confiemos en el Estado, nosotros queremos un Estado presente y eficiente. Un Estado que no puede controlar la evasión no es eficiente. Muchas veces cae sobre la gente que hace bien las cosas».

Fiscala y defensora

Por último, se aprobaron por unanimidad los pliegos de Eugenia Paola Bolzán para ocupar el cargo de fiscala de la Tercera Circunscripción Judicial con funciones en 25 de Mayo y de María Liz Figueroa Echeveste como defensora en lo Civil de la IV Circunscripción Judicial con funciones en Victorica.

Fuente: El Diario