La titular de la delegación local de Anses, Cecilia Corzo, informó que en La Pampa el Refuerzo de Ingresos alcanzó a 53.700 jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que cobran haberes inferiores a dos salarios mínimos. Este sector de la población recibe un bono de 12 mil pesos que «se pagan junto con los haberes del mes de mayo». El cálculo que arroja que esto implicará una inversión de Nación de unos $ 644.400.000

En diálogo con este medio, Corzo precisó que por otro lado hay 45.000 trabajadoras y trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de categoría A y B en La Pampa que accederán al Refuerzo de Ingresos. «Comenzó a pagarse el jueves 19 la primera cuota de 9.000 pesos y la segunda se abonará en junio», aclaró y destacó que el calendario de pagos, que es por terminación del DNI, se encuentra disponible en la página de Anses.

En este caso, y si se suman ambas cuotas, el cálculo de la inversión en la provincia asciende a $ 810.000.000. De esta manera, entre las 98.700 personas que accederán al beneficio se distribuirán $ 1.454.400.000.

Volumen de atención.

Con respecto al proceso de inscripción, Corzo reveló que «hubo muchísima gente de manera presencial», a lo que se le sumó la atención de los turnos para trámites que cotidianamente suministra el organismo y que no se podían dejar de atender. Con respecto al Refuerzo de Ingresos, se acercaron a la oficina personas que «tenían que generar su clave y no podían desde internet, o no tenían internet o un dispositivo para hacerlo».

«Hubo grandes filas que concurrían de forma espontánea, porque era sin turno, para poder crear su clave o poder inscribirse», remarcó y destacó la labor del personal de la delegación local de Anses. «Fue bastante trabajo, tanto de forma presencial como virtual. De forma virtual se actualizaron datos para todas las personas que necesitaban crear su clave de seguridad social y tenían que actualizar algún dato. Se atendieron más de 600 consultas virtuales», reveló.

En tanto, de forma presencial hubo una afluencia promedio de 300 personas por día. Incluso, el sábado 7 de mayo -último día de inscripción- unas 200 personas se acercaron a la oficina. «Fue un volumen de atención enorme», reconoció y resaltó que se le pudo hacer frente.

Jubilación.

Por otro lado, Corzo anticipó que Anses puso en marcha un nuevo programa para asesorar a todas aquellas personas que alcanzaron la edad para jubilarse (60 años para las mujeres y 65 para los hombres). «Consiste en un asesoramiento y es sin turno», resaltó.

Para ello, desde la casa central de Anses se les enviará un mensaje a las personas que estén próximas a cumplir la edad jubilatoria. De todas maneras, aclaró que esto no es para iniciar el trámite sino para verificar las condiciones de cada persona, si es que cumple con todos los requisitos necesarios o no.

Fuentes: La Arena