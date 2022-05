La fiscal adjunta Cecilia Molinari brindó consejos para evitar caer en estafas con el alquiler de viviendas a raíz de un episodio que trascendió públicamente. «»Ninguna inmobiliaria pide un anticipo si no hay un contrato firmado», aseguró.

Según informaron en el Aire de la Mañana, programa que se emite en Radio Noticias, hubo casos de estafas bajo la siguiente maniobra: se ofrecen alquileres de viviendas en redes sociales, se muestran las fotos y piden un adelanto. Sin embargo, cuando la persona va a la vivienda señada se encuentra con que está habitada por otras personas y que todo era una estafa.

La integrante del equipo de la Fiscalía de Delitos Económicos y contra la Administración Pública, Cecilia Molinari, aclaró que aún no le llegó ninguna denuncia al área. Sin embargo, explicó que tomó conocimiento de estas situaciones «porque casualmente a una amiga de mi tía le habían ofrecido en alquiler su casa. Hubo gente que fue a consultarle por el alquiler, le llamó la atención y lo comunicó a personal policial».

Modalidad veraniega.

«Nosotros esta modalidad la advertimos en el verano para localidades balnearias», recordó y remarcó que aún no puede dar precisiones de estos nuevos hechos porque no le llegó la denuncia. «Ninguna inmobiliaria pide un anticipo si no hay un contrato firmado, no hay que hacer pagos anticipados de algo que uno todavía no vio ni tiene la certeza de que va a ser así», indicó a modo de prevención.

En esa línea, señaló que si en redes sociales la oferta la publica una persona particular es mejor «contactarse y pedir ir a ver la casa» antes de realizar cualquier transacción. Un detalle no menor a tener en cuenta es qué cuenta de banco brindan para recibir los depósitos. Hay entidades virtuales que funcionan con códigos CVU y no CBU que generalmente no son personas radicadas en La Pampa.

fuente: la arena