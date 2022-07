Hay saberes que no suelen ponerse en palabras, que se desprenden del accionar cotidiano. Se nos enseña, con respuestas concretas a las situaciones de la vida, de qué manera evitar la exclusión. Aprendemos, como podemos, a ser parte adaptándonos al funcionamiento general, porque el quedar afuera puede ser duro. La pregunta que surge es ¿de qué queremos ser parte?, ¿desde qué lugar deseamos habitar el conjunto?

Hay otros aprendizajes, en cambio, que es necesario nombrar, reflexionarlos para no ceder a una tendencia general que ya hemos podido reconocer como desigual. El consentimiento, por ejemplo. Detectar los límites propios, respetar los de lxs demás; son saberes que no pueden quedar librados al sentido común, necesitan ser construidos y re-construidos. Frente a lo que está pasando en Colonia Barón, resulta preocupante la lección que puede estar surgiendo del accionar social, la reflexión es emergencia.

Lo que sabemos es que una menor de edad denunció una violación, que tras un extenso proceso, la justicia pampeana dictó sentencia para los dos acusados. También sabemos que, por la denuncia al principio y después de la condena con más fuerza, se organizó la reacción. Ante estos hechos, cuestionar a la denunciante y empatizar con uno de los acusados es la respuesta que se ha manifestado públicamente en la campaña que reclama “Justicia».

¿A quiénes va dirigido el mensaje?, ¿Qué puede estar expresando entre líneas esa campaña? Que el apoyo es para quienes tienen el privilegio de ser parte. Que ella pudo haber logrado una condena con su denuncia, pero no la empatía, no el apoyo, de ninguna manera el cuidado. No se justifica la poca credibilidad de la denuncia por el largo de la pollera, pero por ahí va: la hora, el alcohol, la “reputación”, el sentido común. Peligroso y trillado. Igual repetimos: no hay nada que habilite a una persona a abusar de otra, no hay nada que justifique una violación. No es no.

Con estas manifestaciones que descreen a viva voz de las palabras de alguien que se animó a denunciar una violación, la lección también es para el resto. Podríamos atinar a resumirla así: “si estas segurx o tenés la sospecha de haber sufrido algún tipo de abuso, mejor callate, porque si lo contás o lo denunciás, nadie te va a creer y la vas a pasar mal». De esta manera, para los victimarios, el mensaje es la complicidad.

Frente a un contexto social en el que las horas entre un femicidio y otro son cada vez menos, es triste, aunque no sorprendente, que la causa que ha movilizado a muchxs sea la preocupación por la condena de otra más de las violencias que nos toca vivir. No parecen preocupar las cifras alarmantes, las consecuencias de la violencia en la psiquis de una persona, ni se ha puesto en palabras la remota posibilidad de trabajar en la prevención de sucesos como este. Quitarle credibilidad a las pibas ya no puede ser una respuesta ante los hechos que a diario nos hablan de lo que sufrimos por ser mujeres, disidentes. No si pretendemos mejorar esta realidad.

¿Para qué denunciar una violación? Una condena favorable, en caso de que la logremos, no nos hace felices tampoco, no nos devuelve el tiempo dolido entre instituciones jurídicas. Lo único que podemos sacar en limpio, es capaz lograr que eso no vuelva a pasar. Que en una de esas se entienda que hay consecuencias, que no puede seguir sucediendo gratuitamente para quienes violentan. Que podamos aprender que sobrevivir a los abusos no implica cargar con la culpa o la vergüenza sobre nuestros cuerpos, que ya no puede ser el silencio la única opción. Nos cuesta la vida el silencio.

¿Parte de qué queremos ser? Este escrito es para construir desde la resistencia a un orden social que se dibuja con sus propias acciones, que nos excluye, nos lastima y mata a diario. Ante eso, el cuidado, la necesidad de re-crearnos en las redes de contención y escucha tan necesarias.

A vos qué hoy estás en el ojo de la tormenta intentando ser silenciada y oprimida por el mismo sistema que te puso en ese lugar, a todas las víctimas de violencia de género: yo te creo. El silencio mata, ya no queremos estar ahí.

(*) Docente de Lengua

Fuente: El Diario